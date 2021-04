L’abeille Babylon trolls à nouveau épiquement CNN le jour du poisson d’avril, et nous sommes là pour cela – RedState ⋆ .

La dernière fois que nous vous avons laissé avec Babylon Bee, ils lançaient des foiniers assez impressionnants au New York Times sur la dernière série d’attaques du journal contre l’abeille pour être un site satirique.

Mais lorsque l’abeille n’est pas occupée à dire la vérité au pouvoir, elle est occupée à afficher son éclat satirique comme elle l’a fait dans un récent article sur les dirigeants démocrates de San Diego après avoir annoncé qu’ils autoriseraient l’apprentissage en personne pour les enfants de les immigrants illégaux à un moment où les enfants d’adultes nés et élevés aux États-Unis sont toujours empêchés de le faire en raison des restrictions COVID en Californie.

La réponse de l’abeille a été d’écrire un article intitulé «Les parents déguisent les enfants en immigrants illégaux pour qu’ils puissent recevoir un enseignement en personne».

Comme vous pouvez l’imaginer, un jour comme le poisson d’avril est parfait pour les abeilles pour semer le mal et troller les médias libéraux qui sont sans conteste les pires du secteur en ce qui concerne leurs démonstrations manifestes de préjugés politiques et de manque d’intérêt. en tenant les dirigeants, ils favorisent la responsabilisation.

Heureusement pour nous tous qui regardons et lisons depuis les sièges bon marché, trolling et susciter des méfaits est exactement ce que Babylon Bee a fait aujourd’hui en relançant un article qu’ils ont fait en 2019 qui « rapportait » que CNN avait décidé de publier une « vraie nouvelle » sur Journée du poisson d’avril pour changer:

CNN publie une véritable nouvelle pour la journée du poisson d’avril https://t.co/msb8lAzlmX – L’abeille de Babylone (@TheBabylonBee) 1 avril 2021

De la pièce:

ATLANTA, GA – Tromper des milliers de lecteurs dans une farce que l’agence de presse câblée a qualifiée de «juste pour le plaisir», CNN a publié un véritable reportage pour la journée du poisson d’avril cette année. L’histoire contenait simplement une liste de faits, sans embellissement, éditorialisation ou détails inventés. L’histoire ne citait pas non plus de «sources anonymes» tremblantes et ne citait que des témoins de première main de l’événement. C’était complètement factuel sans aucune erreur.

L’histoire a également «cité» un fan de CNN de New York comme déclarant qu’il était momentanément choqué.

«Je lisais cette histoire et je me suis dit: ‘Attendez, qu’est-ce que c’est?’», A déclaré la source anonyme de «l’homme de New York» de Bee, qui a également noté qu’à un moment donné, il avait compris qu’il avait été «dupé» par le média et s’en est senti mieux une fois qu’il a réalisé quelle était la date.

Après avoir lu l’histoire de l’abeille, j’ai demandé à mes contacts dans les médias du nord de faire des recherches approfondies, mais malheureusement, ni eux ni leurs initiés informés de manière fiable n’ont pu confirmer si «l’homme de New York» de Babylon Bee était ou non le dur à cuire de CNN Chris Cuomo.

En fin de compte, cependant, peu importait que leurs efforts pour découvrir la véritable identité de l’homme aient échoué – parce que la démonstration brevetée d’une ignorance aérienne dans la citation, sans parler du facteur «duh», était à peu près un un cadeau mort que c’était le petit frère du gouverneur Andrew Cuomo, Fredo.

