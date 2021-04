L’abeille de Babylone pèse sur le verdict de culpabilité de Derek Chauvin – RedState ⋆ .

Suite à la condamnation mardi de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pour les trois chefs d’accusation liés à la mort de George Floyd en mai 2020, le site satirique Babylon Bee a pesé avec sa perspective unique sur le verdict et ses conséquences.

Comme The Bee “l’a rapporté”, après l’annonce du verdict, la cofondatrice de Black Lives Matter, Patrisse Khan-Cullors, a expliqué à la foule rassemblée devant le palais de justice: “Nous n’avons pas vraiment rendu justice!” Et pourquoi pas, «selon» Khan-Cullors (l’abeille)?

Comme mon collègue RedState Nick Arama l’a rapporté plus tôt ce mois-ci, la marxiste autoproclamée s’est retrouvée dans un désordre hypocrite après avoir perdu plus de 1,4 million de dollars sur un complexe de deux maisons à Topanga Canyon à Los Angeles, une zone à prédominance «blanche». .

Comme Nick l’a également rapporté moins d’une semaine plus tard, non seulement Khan-Cullors possédait déjà trois maisons haut de gamme avant d’acheter la quatrième – qui totalisent toutes plus de 3,2 millions de dollars en valeur – elle a également défendu son portefeuille immobilier, en disant: l’effort pour me harceler, moi et ma famille »a« éloigné de là où l’accent devrait être mis; mettre fin à la suprématie blanche.

Patrisse Cullors répond via un entretien en plusieurs parties avec Marc Lamont Hill. dit qu’elle n’a jamais reçu de salaire de BLM (bénévole), elle n’a jamais acheté de maison aux Bahamas, précisant également que le succès qu’elle a gagné prend soin de beaucoup plus de personnes qu’elle-même. #ProtectPatrisseCullors pic.twitter.com/Y6nD7XoKZz – Nalo 🐢 (@kingnalodarling) 17 avril 2021

Mais? Comme «rapporté» par The Bee, le co-fondateur de BLM a parlé à la foule rassemblée à l’extérieur du palais de justice pour expliquer pourquoi le verdict de culpabilité de Chauvin n’a tout simplement pas fait le travail.

La fondatrice de BLM rappelle à tout le monde que la justice ne sera pas pleinement servie tant qu’elle ne pourra pas acheter une 5ème maison https://t.co/ryRVF5f4rn – L’abeille de Babylone (@TheBabylonBee) 20 avril 2021

Malgré le soupir collectif de soulagement des masses rassemblées après l’annonce du verdict, Khan-Cullors les a redressés, par The Bee:

“Attendez! Pas si vite! Nous avons encore du travail à faire! Nous n’avons pas vraiment rendu justice! Il ne faut pas s’arrêter tant que je n’aurai pas les moyens d’acheter une 5ème maison! Euh… je veux dire, jusqu’à ce que nous démantelions tous les systèmes ou quoi que ce soit!

Elle a ensuite dirigé un chant.

«Chante avec moi maintenant! Pas de justice pas de paix! Pas de justice pas de paix!”

Selon The Bee, la foule était initialement confuse, ayant cru quelques instants plus tôt que justice avait été rendue, mais a décidé de suivre le chant, de toute façon, après s’être souvenue à quel point c’était amusant de chanter. «Pas de justice, pas de paix!», Scandaient-ils à l’unisson.

Comme l’a rapporté The Bee, il faudra peut-être encore plusieurs mois de «militantisme violent» avant que Khan-Cullors puisse s’offrir sa cinquième «maison de rêve».

Incidemment, dans ce qui semble être de The Babylone Bee, Nancy Pelosi et la petite amie de George Floyd ont remercié Floyd de s’être fait tuer, à la suite du verdict.

Tout d’abord, Pelosi a littéralement regardé vers le ciel en remerciant Floyd de s’être «sacrifié»:

«Encore une fois, merci, George Floyd, d’avoir sacrifié votre vie pour la justice. Pour avoir été là pour appeler votre mère – à quel point était-ce déchirant? – «Je ne peux pas respirer» – mais à cause de toi… ton nom sera toujours synonyme [with justice]. »

Je déteste faire pleuvoir sur le défilé délirant de San Fran Nan, mais je suis à peu près sûr que George Floyd n’était pas intéressé, ni n’essayait de «se sacrifier pour la justice».

Nancy Pelosi remercie George Floyd d’avoir été assassiné pic.twitter.com/na0Fjoj891 – philip lewis (@Phil_Lewis_) 20 avril 2021

Et la petite amie de George Floyd – le remerciant de mourir pour «d’autres personnes».

«Je l’aime de tout mon cœur et je ferais tout pour qu’il se tienne à mes côtés, aujourd’hui. Mais je sais – je sais – qu’il a donné sa vie pour que cela puisse arriver. Je sais qu’il a donné sa vie pour que les affaires d’autres personnes puissent être rouvertes, nous pouvons réexaminer les affaires… nous pouvons obtenir justice pour les personnes qui le méritent.

Comment ne pas avoir d’empathie pour cette femme? Contrairement à Pelosi sans vergogne, elle ne se plie pas, ni n’exploite la merde toujours aimante de George Floyd et du verdict Chauvin.

La petite amie de George Floyd le remercie d’être mort. pic.twitter.com/emOwNSLzRu – Ian Miles Cheong (@stillgray) 20 avril 2021

Mais je dois aussi être honnête. Si Floyd «se tenait juste à côté de [her], aujourd’hui, lui dirait-elle de ne pas résister à l’arrestation? Le plaiderait-elle parce qu’elle l’aime?

Comme je l’ai écrit la semaine dernière, en conjonction avec la fusillade de Daunte Wright, suggérant que les personnes de toutes les couleurs évitent de résister à l’arrestation et / ou de fuir, et se conforment plutôt aux ordres des forces de l’ordre, les conseils de bon sens et d’auto-préservation ne sont pas mutuellement inclusifs à défendre, justifier, rationaliser ou excuser la mort de qui que ce soit – ce que je n’ai pas fait, ni même approché – y compris Daunte Wright et George Floyd.

Pendant ce temps, 2021 reste un environnement riche en cibles. Pour l’abeille. Et pour moi aussi.