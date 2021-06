Label de musique irlandaise emblématique, Claddagh and Tara Records, relance

Deux labels emblématiques de la musique irlandaise, Claddagh et Tara, se relancent. Claddagh a été relancé avec une nouvelle boutique en ligne pour les passionnés de musique irlandaise, de poésie et de création orale du monde entier.

La relance de Claddagh Records, fondée par feu Garech Browne en 1959, fait suite à la signature d’un accord de licence mondial avec Universal Music Ireland. Dirigé par Nick Younger, le nouveau label de Claddagh Records, au sein d’Universal Music Ireland, se lancera dans un ambitieux programme de remasterisation et de numérisation des archives de Claddagh Records et publiera plus de 60 enregistrements nouvellement remasterisés, sur tous les fournisseurs de services numériques ( DSP) pour la toute première fois cette année. Ces versions comprennent Les chefs 1-10, le roi des cornemuseurs de Leo Rowsome et le favori de Carolan de Derek Bell.

Six autres enregistrements d’archives, dont Sean Ó Riada’s Ó Riada’s Farewell, Seamus Heaney et Liam O’Flynn’s The Poet and the Piper et MacGowran Speaking Beckett de Jack MacGowran, seront remasterisés et pressés sur vinyle pour la première fois et publiés plus tard cette année .

Claddagh Records, l’une des plus anciennes maisons de disques d’Irlande, est spécialisée dans la musique traditionnelle irlandaise, la poésie et les créations orales. La première sortie sur le label était King of the Pipers de Leo Rowsome, suivie de nombreux enregistrements par The Chieftains, Liam O’Flynn et Seán Ó Riada. Claddagh Records a également joué un rôle déterminant dans l’enregistrement de certains des plus grands poètes irlandais et écossais vivants, notamment Seamus Heaney, Patrick Kavanagh, John Montague, Hugh Mac Diarmid et George McKay Browne.

Créé par John Cook au début des années 1970, Tara Records est considérée depuis de nombreuses années comme l’une des principales sociétés d’enregistrement de musique irlandaise traditionnelle. La première sortie est l’album Prosperous d’une jeune Christy Moore, encore largement inconnue à l’époque.

Au cours des quarante dernières années, aucun groupe n’a autant changé le visage de la musique irlandaise « traditionnelle » que Planxty, le supergroupe de Donal Lunny au bouzouki, Andy Irvine à la mandoline, Liam O’Flynn aux uilleann pipes et Christy Moore à la guitare, formé plus par accident que par conception au début des années 1970. Leur mélange unique de folk et de musique traditionnelle irlandaise a transformé le genre et a finalement ouvert la voie au succès mondial de Riverdance. Tara Music a sorti deux albums Planxty – After the Break en 1979 et The Woman I Loved So Well en 1980.

Tara Music a également sorti la première œuvre majeure pour orchestre de Bill Whelan, The Seville Suite et sa plus récente sortie : The Connemara Suite.

Au cours des 18 derniers mois, un inventaire complet des archives de Claddagh Records, y compris plus de 60 boîtes de documents stockés dans les coffres de la Bank of Ireland depuis plusieurs décennies, a été achevé. Plus de 300 enregistrements historiques, dont certains n’ont jamais été publiés, ont été entièrement catalogués et seront désormais remasterisés et numérisés pour assurer leur préservation. Ces enregistrements seront mis à la disposition de ceux qui s’intéressent à l’histoire culturelle de l’Irlande au niveau national et international.

En plus de cela, de nouveaux enregistrements et sorties sont actuellement programmés avec la maison de disques, y compris une sortie spéciale pour marquer le 60e anniversaire des Chieftains et un nouvel enregistrement de “Almost Everything” de Patrick Kavanagh.

La boutique en ligne Claddagh Records, sous la direction de James Morrissey en tant que président et de Mark Richardson en tant que directeur des opérations, comprend plus de 1 000 produits de musique irlandaise et de créations orales dans toutes les maisons de disques, disponibles à l’achat sur CD et vinyle. Le vaste répertoire s’étend des années 50 et 60, avec King of the Pipers de Leo Rowsome (Claddagh Records, 1959) et Mise Éire de Sean Ó Riada (Gael Linn, 1960) jusqu’à nos jours avec des enregistrements de The Gloaming ( Real World Records), Lankum (Rough Trade) et Niamh Regan (The Black Gate Label). Il proposera également une variété de marchandises, de livres et d’instruments traditionnels irlandais. Tous les produits de la boutique seront disponibles pour être expédiés dans le monde entier.

Visitez la nouvelle boutique en ligne mondiale de Claddagh Records.