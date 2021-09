Label de qualité pour l’électronique doit ; Le département des télécommunications répertorie les éléments à tester

Les tests et certifications obligatoires sont nécessaires pour vérifier les éventuelles failles de sécurité, principalement des équipements importés. (Déposer)

Le département des télécommunications (DoT) a notifié une liste complète de produits de télécommunications qui nécessitent des tests et une certification obligatoires avant d’être vendus dans le pays. À partir du 1er juillet de l’année prochaine, les produits tels que les montres intelligentes, les dispositifs de localisation, les caméras intelligentes, les compteurs électriques intelligents, les stations de base (BTS) pour les réseaux de télécommunications, etc., ne pourront être vendus, importés ou utilisés dans le pays que s’ils ont été certifiés et testé par n’importe quel laboratoire accrédité.

Tous ces produits ont été notifiés dans le cadre de la troisième phase du régime obligatoire de test et de certification des équipements de télécommunications (MTCTE), qui est entré en vigueur après que le gouvernement a modifié les règles du télégraphe indien. Dans la quatrième phase, des produits tels que la fibre optique, les appareils de point de vente (PoS), les routeurs, les équipements de transmission, les équipements de communication par satellite, les commutateurs LAN, etc., seraient inclus et les tests et certifications obligatoires pour ces produits commenceraient à partir du 1er février prochain. année.

Les tests et certifications obligatoires sont nécessaires pour vérifier les éventuelles failles de sécurité, principalement des équipements importés. Bien que le gouvernement ait autorisé la proposition de tests obligatoires des équipements de télécommunications en 2010, la mise en œuvre a été retardée pour diverses raisons, notamment le non-respect de certaines règles de l’OMC. Cependant, cela a été surmonté avec la modification de la loi sur le télégraphe en 2017.

Le nombre de laboratoires accrédités a également été augmenté dans le pays pour éviter toute interruption de la chaîne d’approvisionnement et les équipements peuvent être testés et mis en œuvre dans les réseaux en temps opportun. Les laboratoires accrédités par le Telecommunication Engineering Center (TEC) et l’ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) sont équipés pour tester et certifier les produits.

Se félicitant de la décision du gouvernement, la Telecom Equipment Manufacturing Association (TEMA) a déclaré que cette étape favoriserait Make in India, stimulerait les talents locaux, contribuerait à la sécurité nationale et à la confidentialité des données. “Nous saluons et félicitons les phases III et IV des tests obligatoires, qui étaient notre demande en attente depuis 2010 et renouvelée en 2017 après que les règles du télégraphe ont été modifiées pour légaliser les tests obligatoires”, a déclaré NK Goyal, président émérite de TEMA.

