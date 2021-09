laBITconf : L’événement le plus important sera d’El Salvador et dans une édition spéciale

Pour sa neuvième année consécutive, la BITconf se déroulera du 15 au 20 novembre. De même, il aura la co-organisation de grandes figures de l’écosystème de la crypto-monnaie. Quelques exemples sont Bitcoin Magazine, Talent Network et Blockchain Summit Latam. Tout cela est encadré au Salvador, où Bitcoin a été transformé en monnaie légale. Par conséquent, la communauté Bitcoin se rassemble pour accompagner cet événement historique.

Que peut-on attendre de cette laBITconf au Salvador ?

L’événement Bitcoin et Blockchain le plus pertinent en Amérique latine sera destiné à réunir différents acteurs afin de jeter des ponts entre le public latino-américain et les principales voix de l’écosystème international, afin d’accompagner les pionniers salvadoriens, sur leur chemin pour devenir le Le premier pays au monde à accepter le Bitcoin comme monnaie légale et à transformer cette expérience en une inspiration pour d’autres pays.

La vente de billets est déjà disponible via le portail web www.labitconf.com et aura diverses options de participation. Cette édition sera dans un format hybride, alliant présence et virtualité, pouvant accéder à la plupart des contenus en ligne.

Quels types d’activités auront lieu?

Dans la recherche de continuer à parier sur le renforcement de la communauté Bitcoin, en plus de son agenda déjà traditionnel de normes éditoriales élevées, s’ajoutent des activités destinées à l’entrepreneur :

Crypto Hackathon pour les entrepreneurs latino-américains Opportunités de réseautage entre les entreprises, les startups, les organisations et les entreprises Échange d’institutions avec les ministres et les zones gouvernementales Clinique d’affaires juridiques gratuite pour les entrepreneurs locaux AMA destinée au public salvadorien.

Ces activités seront accompagnées d’actions massives de diffusion et d’éducation sur les principes technologiques et le contenu d’introduction, comme outils pour comprendre les possibilités technologiques qui transcendent la mise en œuvre du gouvernement, afin d’éviter la résistance politique à un outil qui a été utilisé pendant une décennie comme défense contre autoritarisme étatique.

Commentaires finaux

A travers ces propositions, laBITconf cherche à s’inscrire dans cette responsabilisation des citoyens en mettant à leur disposition des espaces de consultation gratuits et une aide proche de la population. Aujourd’hui, Bitcoin devient une monnaie pour le monde et la conférence renouvelle son engagement à nourrir un contenu d’excellence à LATAM, en pariant plus que jamais sur la création de contenu audiovisuel, en réunissant les références les plus importantes de l’industrie, en innovant et en intégrant la technologie et le design. dans le cadre d’une expérience globale.

Les personnes qui souhaitent assister et participer à laBITconf, que ce soit au Salvador ou en ligne, doivent préalablement s’inscrire sur www.labitconf.com

