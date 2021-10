L’Abkhazie va construire un nouveau technoparc d’exploitation minière crypto – et une centrale électrique pour l’alimenter

Plates-formes minières Bitcoin. Source : Adobe/Amixstudio

Le sort du Bitcoin (BTC) et du minage de crypto dans l’État de facto d’Abkhazie, basé dans le Caucase, a pris une autre tournure bizarre après que le gouvernement a annoncé qu’il construirait un nouveau parc informatique dédié aux jetons miniers.

EADaily a rapporté que le président de l’Abkhazie, Aslan Bzhania, avait fait cette annonce lors d’une visite dans les régions de Gudauta et de Gagra, où il a annoncé qu’une nouvelle sous-station basée à Gyachripsh serait mise en service – pour alimenter « un technoparc pour l’extraction de crypto-monnaie ».

Le même média a cité le vice-Premier ministre d’Abkhazie et la ministre de l’Économie Christina Ozgan, expliquant qu’une nouvelle sous-station à proximité des centrales électriques existantes ou une capacité accrue dans les stations existantes seraient nécessaires.

En effet, Bzhania semble avoir donné la priorité au nouveau parc et a tenu des réunions à ce sujet lors d’une visite à Moscou la semaine dernière, a ajouté le média.

« Entre autres réunions », a noté EADaily, Bzhania a tenu « un sommet avec des partenaires russes » sur le thème de « la création d’un technoparc pour [crypto] mineurs en Abkhazie.

Le média a ajouté que le gouvernement « a l’intention de créer le parc afin de soulager le système énergétique du pays d’une pression inutile ».

Le président a déclaré que « les travaux sont en cours » sur les projets et que des « progrès » ont été réalisés.

« Les décisions finales devraient être prises sur cette question en octobre-novembre », a conclu Bzhania.

Ozgan a affirmé que le géant russe de l’électricité Inter RAO était partenaire du projet et qu’« un groupe de spécialistes » du fournisseur s’était rendu en Abkhazie pour « étudier la faisabilité technique de la fourniture d’électricité par rapport au réseau existant.

« L’option la plus acceptable est la sous-station de Gyachripsh », a déclaré Ozgan.

Le gouvernement, qui accueillait autrefois les mineurs de crypto à bras ouverts, mène depuis une bataille acharnée contre l’extraction de crypto après des coupures de courant perturbatrices, des pannes et même des incendies de sous-stations qui ont conduit à des scènes anarchiques dans certaines parties du pays.

Des interdictions minières temporaires et des interdictions sur les importations de plates-formes minières crypto ont été introduites, entraînant des troubles politiques. Les interdictions ont été annulées puis réimposées dans une série de demi-tours de plus en plus déroutants.

Mais le gouvernement a probablement l’œil sur des projets similaires d’extraction de crypto-parcs au Kazakhstan et en Biélorussie, où l’exploitation minière s’est avérée un moteur de croissance en pleine expansion pour Asana et Minsk.

