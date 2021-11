L’abonnement Notability a enfreint les règles de l’App Store ; le développeur fait demi-tour

Un contrecoup majeur à l’annonce de l’abonnement Notability de cette semaine a forcé le développeur de l’application de prise de notes populaire à faire un demi-tour dans la façon dont il traite les acheteurs existants. Certains propriétaires existants ont souligné que le développeur enfreignait les règles de l’App Store.

La société a annoncé le passage à un modèle d’abonnement, ce qui est rarement un changement qui se passe bien – mais la plus grande controverse ici concernait ceux qui avaient déjà acheté l’application…

La société a annoncé que les clients existants, c’est-à-dire ceux qui avaient déjà acheté l’application et ses fonctionnalités premium en option, n’y auraient accès que pendant un an. Après cela, ils devraient commencer à payer les frais d’abonnement comme n’importe qui d’autre.

Les utilisateurs qui avaient déjà payé pour l’application étaient à juste titre peu impressionnés. Certains ont souligné que cela enfreignait la directive d’examen de l’App Store 3.1.2 (a):

Les propriétaires d’applications ont exprimé leur colère face au déménagement.

« J’ai acheté l’application en supposant que la fonctionnalité actuelle serait accessible pour toujours. Je n’ai pas loué l’application pendant 2 ans. Je vais être sérieusement énervé si mon accès est révoqué. Je ne m’abonne pas à des applications pour des choses comme Notability. J’ai BEAUCOUP trop d’informations pour avoir ce niveau de risque. Je pense qu’il est temps de commencer à migrer hors de Notability si c’est ainsi qu’ils veulent faire les choses. Ce n’est pas vraiment une question d’argent, il s’agit d’être peu fiable et d’avoir toutes mes notes bloquées soudainement. »

« Déclasser les utilisateurs payants qui utilisent l’application depuis des années est une erreur. »

« J’étais certain à 99 % qu’il s’agissait d’une violation des conditions d’utilisation, mais je n’en connaissais pas les détails. Il s’agit d’une violation manifeste et nous devons TOUS nous en plaindre sans cesse à Apple. Soit ils les obligent à respecter les règles, soit ils retirent l’application du magasin. «

« C’est BS. J’ai payé pour toutes les fonctionnalités que j’ai actuellement, y compris certains éléments complémentaires (mathématiques et écriture manuscrite). C’étaient des licences perpétuelles. Si Notability souhaite passer au SaaS pour les nouveaux clients, très bien. S’ils veulent créer une toute nouvelle application et le faire de cette façon, très bien. Mais ne retirez pas quelque chose que j’ai payé et dites que je l’obtiens « gratuit » pendant un an, et après cela, je suis obligé de payer plus pour cela. »