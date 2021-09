L’abonnement payant de YouTube dépasse la barre des 50 millions

in

Les 18 derniers mois ont été témoins d’une forte croissance des revenus d’abonnement pour les plateformes OTT ainsi que pour la musique en ligne. Ainsi, il n’est pas surprenant que YouTube, propriété de Google, qui a lancé son service premium en 2014, revendique désormais une base d’abonnés payants de 50 millions.

Ce qui est plus impressionnant, c’est que le nombre d’abonnements premium est passé de 30 millions que Google avait signalé il y a à peine neuf mois. La société n’a pas annoncé de répartition des 50 millions, ce qui signifie que nous n’avons pas les chiffres réels pour YouTube Music ou le service Premium sans publicité de YouTube.

Il n’est pas non plus clair d’après le billet de blog de Google si ces chiffres incluent les utilisateurs qui bénéficient d’un essai gratuit d’un mois.

Lyor Cohen, responsable mondial de la musique chez Google, a déclaré : “Aujourd’hui, je suis ravi d’annoncer une nouvelle étape importante dans notre activité d’abonnement : YouTube a dépassé les 50 millions d’abonnés à la musique et à Premium, y compris les utilisateurs d’essai, et est le service d’abonnement musical à la croissance la plus rapide. “

Les offres uniques de YouTube Music et de Premium trouvent un écho aussi bien sur les marchés de la musique établis qu’émergents. Nous assistons à une croissance impressionnante dans des pays comme la Corée, l’Inde, le Japon, la Russie et le Brésil où la musique est une passion majeure, a déclaré le blog.

YouTube a également versé plus de 4 milliards de dollars à l’industrie de la musique au cours des 12 derniers mois, sous forme de redevances. En d’autres termes, chaque fois qu’un utilisateur joue une chanson, l’artiste est payé. Les experts de l’industrie disent que Google a volé une marche sur la concurrence dans ces domaines, car d’autres comme Spotify ne paient pas autant.

En ce qui concerne le marché global de la musique en ligne, Spotify maintient sa solide avance avec le chiffre le plus récent d’abonnés payants à 165 millions, suivi par Apple Music avec 78 millions et Amazon Music avec 55 millions.

Cohen a déclaré dans un précédent article de blog que sur les 4 milliards de dollars générés pour les artistes, les auteurs-compositeurs et les titulaires de droits au cours des 12 derniers mois, plus de 30% provenaient d’UGC. Les vidéos propulsées par les fans ont toujours prospéré sur YouTube, aidant les artistes à élargir leur audience et à casser des chansons à travers le monde.

Il poursuit en rappelant aux utilisateurs que, bien que le sans publicité se soit répandu ces derniers temps, les vidéos prises en charge par les publicités dans 180 pays ont donné aux utilisateurs le choix des utilisateurs en fonction de leur portefeuille. Cependant, les revenus publicitaires jouent également un rôle crucial, car avec 2 milliards d’utilisateurs regardant des vidéos musicales chaque mois, YouTube permet aux annonceurs d’élargir leur portée.

Nous ne savons pas exactement ce qui a causé la forte augmentation de 20 millions d’abonnés, mais il convient de signaler à nos lecteurs que le décompte de 30 millions de l’année dernière a été signalé à un moment où Google fermait son service Play Music. Il n’y a aucune information sur le nombre d’utilisateurs, mais Google Play et YouTube avaient revendiqué 15 millions d’abonnés en 2019.

