L’abonnement Premium 23andMe+ est au prix le plus bas jamais enregistré dans la vente d’une journée d’Amazon

Avez-vous déjà été curieux de savoir d’où vient exactement votre famille? Bien sûr que vous avez. Bien que vous ayez des histoires de famille qui se sont transmises de génération en génération, vous ne savez certainement pas tout. Retracer votre histoire familiale est quelque chose qui peut révéler certaines des parties les plus intéressantes de vous. Vous découvrirez où votre famille a des racines et peut s’impliquer davantage dans la culture. Amazon est là pour vous aider. Actuellement, il a une énorme affaire sur tests de sensibilité alimentaire cela vous aidera à déterminer si vous êtes allergique à quoi que ce soit. Mais si vous êtes curieux de savoir ce que ce serait d’en savoir plus sur votre patrimoine, la vente d’Amazon sur Abonnements Premium 23andMe+ est là pour vous.

Vous en apprendrez également plus sur votre patrimoine génétique avec le Abonnements Premium 23andMe+. Il fournit des rapports et des fonctionnalités premium tout en aidant à alimenter votre parcours de santé. Sur Amazon pour aujourd’hui uniquement, vous pourrez obtenir un forfait qui vous fera économiser un forfait. Cela vous donne un test ADN génétique, un service d’ascendance, plus une année d’adhésion avec accès à des rapports exclusifs. Il est tombé à seulement 149 $ contre 229 $.

23andMe+ Premium Membership Bundle : Test ADN génétique personnel, y compris la santé complète + l’ascendance… Prix catalogue : 229,00 $ Prix : 149,00 $ Vous économisez : 80,00 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Découvrez ce que vous obtenez dans les abonnements Premium 23andMe+

C’est une bonne affaire, car vous pourrez obtenir de vraies informations sur vous-même et votre histoire que vous pourrez utiliser à l’avenir. Les 23andMe+ Kit Santé + Ancêtres et Pack d’adhésion vous donne beaucoup à considérer. Vous obtiendrez des rapports premium, car il y a plus de 10 rapports et fonctionnalités inclus. Vous obtiendrez un abonnement d’un an qui comprend un accès exclusif aux informations sur l’ADN. Cela vous donnera accès à ces rapports premium avec l’abonnement d’un an.

En plus de cela, vous pourrez découvrir votre composition d’ascendance. Découvrir d’où vient réellement votre famille dans le monde est une expérience époustouflante. Cela couvre plus de 2 000 régions, vous saurez donc même où dans un pays votre famille a pu vivre. Vous pouvez démarrer automatiquement votre arbre généalogique simplement en utilisant votre ADN. À l’heure actuelle, c’est à seulement 149 $.

Ce que vous apprendrez de cette information

Cela vous montrera comment vous êtes devenu. L’ADN peut affecter votre capacité à faire correspondre un ton musical et si vous détestez le son de quelqu’un qui mâche. Vous découvrirez vos préférences gustatives et olfactives grâce aux informations que vous pouvez obtenir grâce aux abonnements Premium 23andMe+. Vous n’avez pas à vous soucier des informations collectées à partir de ce partage. Vos données sont cryptées, protégées et sous votre contrôle. Cela fournira vos informations rapidement, de sorte que vous n’attendez pas des mois pour avoir un retour sur les tests.

Cela ne durera que jusqu’à la fin de la journée d’aujourd’hui. Vous feriez mieux d’agir rapidement si vous voulez les informations qui pourraient débloquer votre passé et votre avenir.

