L’abonnement premium à Twitter Blue s’étend aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande

Twitter a enfin lancé aujourd’hui son service Twitter Blue.

Comme prévu, il s’agit d’un abonnement Twitter payant qui accompagnera le service Twitter gratuit régulier tout en offrant une expérience améliorée aux clients qui le souhaitent. Il sera initialement mis en ligne en Australie et au Canada à partir de 3,49 CAD ou 4,49 AUD par mois, respectivement. Twitter dit qu’il ne s’agit que de la première phase du déploiement, car il choisit d’acquérir une « compréhension plus approfondie » de ce que veulent les clients.

Si vous avez lu la couverture de Twitter Blue, vous saurez déjà à quoi vous attendre. Tout d’abord, Twitter met en évidence les dossiers de favoris. La société vous permet déjà d’enregistrer les tweets que vous aimez particulièrement sous Signets pour vous y référer plus tard. Désormais, Folders vous permettra d’organiser lesdits tweets en une collection cohérente. C’est un peu comme les balises dans Google Keep et transforme l’application Twitter en une sorte de scrapbook. Comme nous l’avons noté, bien que ce ne soit pas une fonctionnalité dont vous ne pouvez pas vous passer, cela rend l’organisation de la recherche sur Twitter plus pratique que l’utilisation d’un outil tiers pour le faire.

Ensuite, Twitter ajoute « annuler le tweet ». Comme l’annulation de l’envoi dans Gmail et certaines applications de messagerie, il vous permet essentiellement de retenir un Tweet jusqu’à 30 secondes, ce qui vous donne une pause pour approuver, modifier ou supprimer entièrement le tweet. Ce n’est pas un bouton d’édition ; il s’agit plutôt d’un bouton « arrêter et réfléchir ». Vous pouvez vous en passer, mais si vous êtes un représentant d’une grande marque ou un PDG qui envoie des tweets en déplacement, une demi-minute supplémentaire pour examiner votre message ne fera pas de mal.

Twitter ajoute également un mode lecteur visant à rendre les longs fils lisibles. Si vous êtes sur Blue, vous pourrez afficher tous les fils de discussion sous forme de long message singulier. Il n’est pas clair si cela vient de son achat de Scroll, mais cela rend des services comme le « déroulement » de Thread Reader redondants.

D’autres ajustements mineurs incluent des icônes et des couleurs personnalisables.

Twitter Blue est, comme prévu, une collection de fonctionnalités intéressantes destinées aux personnes qui passent beaucoup trop de temps sur Twitter. De nombreux utilisateurs peuvent pointer vers des applications tierces qui offrent telle ou telle fonctionnalité, mais Twitter espère probablement que le facteur de commodité gardera les gens intéressés.

Après avoir été lancé au cours de l’été au Canada et en Australie, le service d’abonnement payant de Twitter est désormais disponible aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.

Les utilisateurs d’iOS, du Web et des meilleurs téléphones Android pourront accéder à toutes les fonctionnalités ci-dessus, y compris la nouvelle fonctionnalité Labs. Aller vers Twitter bleu dans le menu principal pour vous abonner et commencer.

Il est temps de fléchir les doigts de Twitter et de passer au niveau supérieur 💪 Twitter Blue est désormais disponible pour abonnement aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Canada et en Australie sur iOS, Android et Web pic.twitter.com/if3wXfoGpB – Twitter Blue (@TwitterBlue) 9 novembre 2021

Notre Shruti Shekar a essayé Twitter Blue pour voir si cela en valait la peine, mais elle n’a pas trouvé cela suffisamment convaincant pour payer. Bien sûr, c’est à vous de décider si Twitter offre ou non suffisamment de fonctionnalités pour prendre vos 2,99 USD par mois.