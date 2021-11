L’abonnement Twitter Blue est désormais déployé aux États-Unis avec un bouton d’annulation, des icônes d’application personnalisées, plus

Cela fait cinq mois que Twitter a lancé Twitter Blue pour le Canada et l’Australie. Désormais, la fonctionnalité d’abonnement est enfin disponible aux États-Unis, selon de nombreux utilisateurs de la plate-forme.

Pour 2,99 $, les abonnés Twitter Blue peuvent déverrouiller des fonctionnalités supplémentaires, notamment la possibilité d’annuler un tweet qui vient d’être envoyé (pas tout à fait le bouton d’édition que tout le monde veut) et l’accès à de nouvelles fonctionnalités de thème et de mise en signet.

La fonction principale ici est Annuler l’envoi, bien qu’elle ne fonctionne pas vraiment comme le bouton d’édition demandé depuis longtemps. Au lieu de cela, les utilisateurs définissent un délai d’attente jusqu’à 30 secondes. Lorsque l’utilisateur compose un tweet, il n’apparaîtra pas dans la chronologie tant que le délai n’aura pas expiré. Pendant que la minuterie s’écoule, vous pouvez appuyer sur un bouton pour annuler complètement l’envoi.

Les abonnés Twitter Blue peuvent également accéder à des options de personnalisation et de thème supplémentaires pour l’application Twitter. Cela inclut la possibilité de définir une icône d’application personnalisée et de modifier la couleur d’accent de l’interface utilisateur globale de Twitter. Les utilisateurs de Twitter Blue bénéficient également d’un accès prioritaire à l’assistance Twitter.

Pour l’instant, la société n’a pas annoncé publiquement l’arrivée de l’abonnement aux États-Unis, mais de nombreux utilisateurs, dont Parker Ortolani de ., ont pu s’abonner au service.

Récemment, le développeur Nima Owji a partagé toutes les fonctionnalités disponibles pour les utilisateurs iOS, Android et Web abonnés à Twitter Blue. C’est ici:

Annuler le tweet : disponible pour les utilisateurs iOS, Android et Web

Articles sans publicité : disponible pour les utilisateurs iOS et Web

Visionneuse de fil : disponible pour les utilisateurs iOS, Android et Web

Dossiers de favoris : disponible pour les utilisateurs iOS et Android

Icônes de l’application : disponible pour les utilisateurs iOS et Android

Téléchargez des vidéos plus longues : disponible uniquement pour les internautes

Articles les plus populaires : disponible pour les utilisateurs iOS et Web

Navigation personnalisée : disponible pour les utilisateurs iOS

Thème de l’application : disponible pour les utilisateurs iOS

Conversations épinglées : disponible pour les utilisateurs iOS

Les utilisateurs américains peuvent s’abonner à Twitter Blue en utilisant l’application iOS et en ouvrant la section de menu. On ne sait pas quand cette fonctionnalité sera déployée dans plus de pays ou quand.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :