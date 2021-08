Google teste un niveau d’abonnement premium plus abordable pour YouTube qui offre une visualisation sans publicité sans les autres fonctionnalités de YouTube Premium telles que les téléchargements hors ligne ou la lecture en arrière-plan. Le nouveau plan “Premium Lite” a été repéré par un utilisateur sur ResetEra, et YouTube a par la suite confirmé l’offre de test dans une déclaration donnée à The Verge. Premium Lite est actuellement testé en Belgique, au Danemark, en Finlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède.

« Dans les pays nordiques et au Benelux (sauf en Islande), nous testons une nouvelle offre pour donner encore plus de choix aux utilisateurs : Premium Lite coûte 6,99 €/mois (ou équivalent local par mois) et inclut des vidéos sans publicité sur YouTube. a déclaré un porte-parole de YouTube dans un communiqué. En comparaison, le forfait Premium existant de YouTube coûte environ 11,99 € par mois en Europe.

Premium Lite inclut une visualisation sans publicité dans l’application principale de YouTube sur le Web, iOS, Android, les téléviseurs intelligents et les consoles de jeux, ainsi que dans l’application YouTube Kids. Cependant, il n’inclut aucun avantage de YouTube Music comme l’écoute sans publicité, et il n’inclut pas les autres fonctionnalités de Premium comme la lecture en arrière-plan (lorsque vous souhaitez passer à une autre application tout en continuant à écouter l’audio d’une vidéo YouTube) , ou des téléchargements hors ligne.

S’exprimant en tant que personne qui déteste la quantité d’annonces sur YouTube, mais n’est pas trop intéressé par les autres fonctionnalités de Premium telles que les téléchargements hors ligne, Premium Lite semble être une proposition tentante. Mais à son prix actuel, il coûte environ 60% du prix d’un abonnement Premium régulier, tout en n’offrant qu’environ un quart de ses avantages. YouTube indique que l’abonnement actuel est cependant dans une phase expérimentale et qu’il envisage de déployer davantage de plans en fonction des commentaires du public.