Laboratoire de Wuhan : le « principal bailleur de fonds » américain dans un laboratoire chinois « travaille sur des agents pathogènes mortels » | Monde | Nouvelles

Un rapport de 2018 du diplomate américain Rick Switzer – aux côtés du consul général américain Jamie Fouss a affirmé que le laboratoire chinois avait « de mauvaises pratiques de sécurité et aucune surveillance américaine ». C’était malgré les contribuables américains déboursant des sommes considérables pour financer le projet avec les Français.

Bien qu’ils aient aidé à payer le laboratoire, peu de chercheurs internationaux ont été invités à travailler à l’intérieur de l’installation et la Chine s’est effectivement coupée elle-même, selon le rapport.

Ce manque de collaboration sur un projet de recherche prétendument international peut avoir conduit à de mauvaises pratiques et à un manque de surveillance, a-t-on affirmé.

Dans son rapport, M. Switzer a expliqué comment les National Institutes of Health (NIH), dirigés par le Dr Anthony Fauci, expérimentaient les coronavirus.

Selon le Times, son câble disait : « Le NIH était l’un des principaux bailleurs de fonds, avec la National Science Foundation of China, de la recherche sur le Sars par l’Institut de virologie de Wuhan. »

Il a ajouté: “Au cours de la dernière année, l’institut a également accueilli des visites des National Institutes of Health (NIH), de la National Science Foundation et d’experts de la branche médicale de l’Université du Texas à Galveston.”

En plus de cela, il a déclaré que “les responsables de l’Institut ont déclaré qu’il y aurait une” disponibilité limitée “pour les scientifiques internationaux et nationaux qui avaient suivi le processus d’approbation nécessaire pour effectuer des recherches en laboratoire”.

Selon un nouveau livre, What Really Happened in Wuhan: the Cover-Ups, the Conspiracy and the Classified Research, l’Institut de virologie de Wuhan créait une base de données de virus potentiellement mortels.

Shi Zhengli – surnommée « batwoman » – aidait à dresser la liste, selon l’auteur Sharri Markson.

Mme Zhengli a gagné son surnom pour avoir collecté 19 000 échantillons de chauves-souris à Wuhan, dont 2 481 contenant des coronavirus.

Son travail faisait partie de la propre version chinoise du Global Virome Project (GVP).

Le GVP était censé être un effort de collaboration internationale pour identifier dans les 10 ans tous les virus de la planète qui ont un potentiel pandémique ou épidémique chez l’homme.

Dans son livre, M. Markson a déclaré : « Ainsi, un laboratoire travaillant avec les agents pathogènes les plus mortels connus de l’humanité a effectivement interrompu la collaboration avec la communauté internationale.

Lorsque la pandémie de coronavirus est apparue fin 2019, les travaux du laboratoire et de Mme Zhengli, en particulier, ont fait l’objet d’un examen minutieux.

Des rumeurs selon lesquelles le laboratoire était à l’origine du virus qui a commencé à circuler en février 2020 – quelques semaines seulement avant qu’une grande partie du monde ne soit plongée dans des blocages.

Répondant aux affirmations, Mme Zhengli a lancé une diatribe sur WeChat – la version chinoise de Twitter – à l’époque.

Elle a écrit : « Ceux qui croient et répandent des rumeurs, fermez votre sale gueule. »

Elle a ajouté : “Moi, Shi Zhengli, j’utilise ma vie pour garantir que cela n’a rien à voir avec notre laboratoire.”

La Chine a toujours nié les allégations selon lesquelles la fuite provenait du laboratoire, insistant sur le fait qu’elle est naturellement passée des chauves-souris aux humains.