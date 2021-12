L’abordabilité de la maison au meilleur de la décennie en 2021 : Knight Frank

Ahmedabad est devenu le marché du logement le plus abordable du pays avec un taux d’accessibilité de 20%, suivi de Pune et Chennai à 24% et 25%, respectivement, en 2021.

Les marchés indiens sont à leur meilleur niveau décennal en termes d’abordabilité du logement. Selon l’indice d’accessibilité 2021 de Knight Frank, tous les marchés, à l’exception de Mumbai, sont bien en deçà du seuil d’accessibilité fixé à 50 %.

Ahmedabad est devenu le marché du logement le plus abordable du pays avec un taux d’accessibilité de 20 %, suivi de Pune et Chennai à 24 % et 25 %, respectivement, en 2021. Mumbai était le seul à avoir enregistré un taux d’accessibilité supérieur au seuil à 53 %. , cependant, il s’est amélioré le plus depuis 2011.

L’indice d’abordabilité exclusif de Knight Frank, qui suit le rapport EMI (Equated Monthly Versement) au revenu total pour un ménage moyen, a montré une amélioration significative de l’abordabilité depuis 2010. Malgré la période de pandémie depuis le début de 2020, qui a créé des perturbations dans les revenus des ménages, l’abordabilité du logement s’est encore améliorée. La baisse des prix des logements et les faibles taux d’intérêt des prêts immobiliers sur plusieurs décennies ont contribué à améliorer l’abordabilité du logement en 2021.

L’indice d’accessibilité Knight Frank saisit le mouvement des éléments clés tels que les prix de l’immobilier, le taux d’intérêt des prêts immobiliers et le revenu moyen des ménages pour déterminer la capacité des acheteurs à acheter une maison. Étant donné que les banques souscrivent des prêts immobiliers lorsque l’IME sur le revenu est inférieur à 50 %, pour cette raison, les revenus existants et les mesures de taille moyenne des billets sur sept marchés sur huit permettent à un acheteur de financer facilement l’achat de son logement.

Commentant la même chose, Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré : « Au cours de la dernière décennie, le marché du logement a subi une transformation structurelle tant du côté de la demande que de l’offre. Cela a rendu l’environnement pour l’achat d’une maison relativement attrayant et sûr. Cependant, le principal catalyseur est resté l’abordabilité, qui a connu une amélioration progressive depuis 2015. Pendant la majeure partie des 5 à 6 dernières années, les prix résidentiels ont été corrigés, conduisant à une meilleure accessibilité, cependant, la récente réduction du taux d’intérêt des prêts immobiliers à moins de 6,5% a été un facteur décisif dans l’amélioration significative de l’abordabilité des logements au cours des 24 derniers mois.

«Il ne fait aucun doute qu’il a fallu une pandémie pour que le marché prenne le virage et améliore le sentiment des acheteurs de maison, qui est maintenant évident dans tout le pays. C’est donc le moment idéal pour les acheteurs potentiels d’acheter une maison étant donné que tous les facteurs, en termes d’environnement réglementaire, de prix ainsi que de taux de prêt immobilier sont propices. Nous pensons qu’une combinaison des meilleurs niveaux d’accessibilité et d’une reprise de l’économie servira de catalyseurs clés pour le marché du logement du pays l’année prochaine », a-t-il ajouté.

Source : Knight Frank Research

Remarque : L’indice d’accessibilité Knight Frank indique la proportion de revenu dont un ménage a besoin pour financer la mensualité (EMI) d’un logement dans une ville donnée. Ainsi, un niveau d’indice d’accessibilité Knight Frank de 40 % pour une ville implique qu’en moyenne, les ménages de cette ville doivent dépenser 40 % de leur revenu pour financer l’IME du prêt au logement pour cette unité. Un ratio EMI/Revenu supérieur à 50 % est considéré comme inabordable car c’est la limite au-delà de laquelle les banques souscrivent rarement un prêt hypothécaire.

Hypothèses

# EMI, la taille des unités de logement et le prix/pi² représentent les moyennes au niveau de la ville.

# EMI :

§ Durée du prêt – 20 ans

§ Ratio prêt/valeur – 80 %

§ Taux d’intérêt des prêts immobiliers – Taux moyens des prêts immobiliers

# Superficie de l’unité de logement : la taille de la maison est fixe pour chaque ville au fil des ans, mais varie au sein des différentes villes en tenant compte de la préférence de taille moyenne pour chaque ville.

# Prix du logement : prix médian du logement pour cette ville

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.