Labour Pains : les centres d’exportation font face à une pénurie de main-d’œuvre

La pénurie – de l’ordre de 20 à 40 % de la main-d’œuvre habituelle – menace de faire dérailler la récente dynamique de croissance et d’entraver la capacité des exportateurs à honorer leurs engagements d’approvisionnement à temps dans un contexte d’épuisement rapide des stocks.

Par Nayan Dave & Banikinkar Pattanayak

Les entreprises de Tirupur, la plus grande plaque tournante du vêtement en Inde, ne fonctionnent qu’avec environ 60 % de leur main-d’œuvre habituelle. À Surat, qui abrite quelque 6 000 unités de taille de diamants, environ 4 000 000 travailleurs migrants et artisans, soit 40 % de la main-d’œuvre de l’industrie, n’ont pas encore repris le travail depuis Holi. La production de tissus dans les centres textiles du centre de Surat s’est effondrée d’un quart à trois crores de mètres par jour. Les unités de cuir à Chennai font face à une baisse de la participation de la main-d’œuvre pouvant atteindre 20 %.

Les pôles d’exportation des principales industries à forte intensité de main-d’œuvre, qui luttent déjà pour faire face à une pénurie de liquidités, sont confrontés à une pénurie de travailleurs, car la plupart des travailleurs migrants se tiennent à l’écart juste au moment où les commandes des marchés occidentaux cruciaux commencent à affluer.

Les exportateurs de textiles, de vêtements, de produits en cuir, de pierres précieuses et de bijoux en provenance de hubs, tels que Tirupur, Chennai, Mumbai et Surat, auxquels FE a parlé, ont déclaré craindre une éventuelle troisième vague de Covid et le verrouillage consécutif dans les États ont tenu la plupart des travailleurs migrants à distance et ont même découragé certains acheteurs étrangers de conclure de nouveaux contrats.

Dans certains cas (principalement dans les vêtements), les acheteurs aux États-Unis et dans l’UE insistent pour que les fournisseurs indiens s’engagent fermement à livrer dans les délais, bien avant la période cruciale de Noël, ont déclaré les exportateurs. Sans surprise, les MPME sont plus durement touchées que les grandes entités.

Le cluster de vêtements de Tirupur – avec environ 1 000 unités, principalement des MPME – emploie environ 6 000 000 personnes. Environ la moitié d’entre eux sont des travailleurs migrants. Même de nombreux travailleurs locaux n’ont pu rejoindre le travail que récemment, car les transports publics n’étaient pas autorisés pendant les fermetures imposées par l’État pour contenir la deuxième vague.

Raja M Shanmugham, directeur général de Warshaw International et président de l’Association des exportateurs de Tirupur, a suggéré que les États soient prudents lorsqu’ils imposent des restrictions et qu’il devrait y avoir une prévisibilité dans les prescriptions politiques. Des vaccinations à grande échelle doivent être entreprises dans les zones industrielles clés et les flux de crédit vers les MPME doivent être considérablement renforcés, a-t-il déclaré.

Les normes du programme de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS), en particulier sur les prêts supplémentaires de 10 %, devraient être assouplies pour faciliter l’octroi de prêts plus importants aux unités qui ne souhaitent pas opter pour une refonte de prêt, a déclaré Shanmugham.

Bien sûr, la participation de la main-d’œuvre s’améliore avec l’assouplissement des restrictions de verrouillage localisées, mais elle est encore loin des niveaux normaux, ont déclaré les exportateurs. Cela empêchera les exportateurs, au moins temporairement, de profiter pleinement du rebond de la demande sur les principaux marchés d’exportation.

Surtout, après avoir fortement augmenté en avril et mai, la croissance des expéditions de vêtements et de produits en cuir du pays a ralenti en juin et est restée bien inférieure à un bond de 48 % des exportations globales de marchandises. Alors que les exportations de vêtements ont augmenté de 25 % en juin, celles de produits en cuir ont augmenté de 33 %. Cependant, les exportations de pierres précieuses et de bijoux ont augmenté de 81 % en juin, mais elles ont été tirées par un effet de base massif.

Dinesh Navadiya, président du Conseil de promotion des exportations de pierres précieuses et de bijoux (région du Gujarat), a déclaré que l’absence de près de 4 000 000 artisans et travailleurs migrants dans la plaque tournante du diamant de Surat a alourdi la production jusqu’à 20 % dans toutes les unités. De nombreux exportateurs du hub ont du mal à livrer à temps, a-t-il ajouté. Environ 90% des diamants bruts du monde sont taillés et polis à Surat. Les 6 000 unités de taille et de polissage de diamants de la ville emploient environ un million de personnes.

De même, les tisserands de métiers à tisser à Surat sont obligés de travailler en une seule équipe en raison de la faible participation des travailleurs. « Nous connaissons une pénurie de 30 à 35 % de main-d’œuvre. Le tissage est une industrie à forte intensité de main-d’œuvre », a déclaré Mayur Golwala, président de Sachin Industrial Estate, qui abrite des centaines d’unités de tissage près de Surat.

Golwala, également secrétaire de la Fédération des associations de tisserands du Gujarat, a déclaré que la pénurie de main-d’œuvre avait fait baisser la production de tissu à un peu plus de trois crore mètres, contre environ 4 crore mètres de tissu par jour.

Près de deux millions de personnes travaillent dans différents segments de l’industrie textile à Surat, qui comprend des usines de composites, des unités de filature et de tissage, des usines de transformation et environ 400 marchés de textile. Chaque segment de la chaîne de valeur textile à Surat manque de main-d’œuvre, a souligné Golwala.

