Labrador sauvé d’un refuge pour abattage devient célèbre en tant que premier chien de patinage sur glace au monde | Royaume-Uni | Nouvelles

Benny, huit ans, devait être endormi après six mois dans un refuge, quand avec juste un jour à perdre, la propriétaire Cheryl DelSangro l’a vu et a immédiatement voulu le ramener chez lui. «Je suis tombée amoureuse de ses grandes piscines d’yeux noirs», se souvient-elle.

Cheryl, de Las Vegas, aux États-Unis, est une patineuse artistique professionnelle à la retraite, ce n’était donc qu’une question de temps avant que Benny ne rencontre la glace.

Mais la première fois qu’il a visité une patinoire, elle a été surprise de voir à quel point le Labrador semblait aimer l’expérience

Il a fallu deux mois à Cheryl pour confectionner une paire de patins à glace spéciale pour Benny. Quand il était enfin temps de les tester sur la glace, le chiot talentueux pouvait patiner étonnamment sur eux dès le premier essai.

Maintenant, Benny n’en a jamais assez. « Il a hâte de sortir et nous patinons toujours ensemble. Nous avons un lien spécial, et le patinage le rend encore plus fort.

Benny est depuis devenu une sorte de star à Vegas, montrant ses talents de patineur lors d’événements allant des matchs de hockey sur glace aux championnats américains de patinage artistique.

Il a même fait des apparitions célèbres dans Good Morning America et le Today Show.

La superstar Labrador a son propre compte TikTok, où des millions de téléspectateurs impressionnés ont été stupéfaits par des extraits de ses capacités de patinage. « Juste au moment où je pensais que les chiens ne pouvaient pas s’améliorer, ils apprennent à faire du patin à glace », a commenté un utilisateur.

« Il patine mieux que je ne le pourrai jamais », a déclaré un autre.

Ils ne sont pas les seuls à être émerveillés par le talent unique de Benny. « Benny ne ressemble à aucun chien que j’aie jamais eu auparavant. Il est extrêmement intelligent », dit Cheryl.

Elle espère que l’histoire inspirante de Benny encouragera davantage de personnes à adopter des chiens de sauvetage et leur offrira une seconde chance bien méritée. « Benny est le chien d’affiche pour l’adoption et montre au monde ce que tout chien peut faire, même un chien de refuge », dit-elle.

« C’est un chien unique dans une vie, et je suis la chanceuse qui l’a adopté. »

Tenez-vous au courant de toutes nos nouvelles TeamDogs en suivant nos pages sociales. En plus des vidéos, des astuces et des conseils, nous partagerons également quelques-unes de vos incroyables photos de chiens, alors suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.