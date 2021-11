L’abrogation des lois agricoles est saluée mais considérée comme une solution aux maux qui affligent le secteur agricole

VM Singh, organisateur, Rashtriya Kisan Mazdoor sangathan, a déclaré que l’abrogation des trois lois agricoles est une grande réussite pour les agriculteurs agités

L’annonce vendredi matin par le Premier ministre Narendra Modi de la décision de son gouvernement d’entamer le processus d’abrogation des trois lois agricoles litigieuses a généralement été saluée, bien que certains l’aient considérée comme une victoire à la Pyrrhus ayant perdu la vie de plusieurs agriculteurs.

Décrivant cela comme une bonne mesure du Premier ministre et dont on avait grandement besoin, Sukhpal Singh, professeur et ancien président du Center for Management in Agriculture de l’Indian Institute of Management (IIM), Ahmedabad, a estimé que les trois lois étaient viciées dans leur conception pour commencer en plus du processus (de peu de consultation qui avait eu lieu) avant qu’ils ne soient promulgués. Il a cependant souligné le fait que les problèmes du secteur agricole ne peuvent pas être résolus par l’abrogation des lois en soi car, comme il le dit, « la plupart seraient d’accord pour dire que nous devons faire beaucoup plus en termes de politique et de réglementation ».

Secteur des intrants agricoles

Par exemple, il voit la nécessité d’examiner de près l’ensemble de la gouvernance du secteur des intrants agricoles et « la nécessité d’un cadre au niveau de l’État qui examine comment ouvrir le secteur à l’investissement afin d’obtenir le secteur des petits agriculteurs Aller. »

Du point de vue des intrants, pense-t-il, il est temps que l’attention se concentre sur le projet de loi sur les semences et sur les projets de loi sur les pesticides qui traînent depuis près de deux décennies maintenant.

Incidemment, les trois lois qui ont maintenant été abrogées ont été saluées par de nombreux acteurs du secteur privé, certains l’appelant même le moment 1991 pour l’agro-industrie indienne. Les trois lois étant le commerce et le commerce des produits fermiers (promotion et facilitation) ; Accord des agriculteurs (autonomisation et protection) sur l’assurance des prix et les services agricoles ; et les produits de base essentiels (amendement).

Lois au niveau de l’État

Tandis que, le professeur Singh pense que l’abrogation laisse maintenant les États aller de l’avant avec leurs réformes de commercialisation de l’agriculture pertinentes au niveau local. Mais ensuite, il rappelle qu’en fait « certains États comme le Karnataka et le Rajasthan ont promulgué des lois qui vont au-delà de ces trois lois centrales car ils ont même ouvert des marchés fonciers à n’importe qui. Par exemple, le Karnataka a permis à n’importe qui d’accéder à la propriété foncière et à la location de terres, y compris les non-agriculteurs. Le Rajasthan, dit-il, a libéralisé les baux fonciers en adoptant une législation sur les baux fonciers selon laquelle n’importe qui peut louer des terres pour une longue période. Bien que ceux-ci puissent être perçus par certains comme une mesure visant à accroître les investissements dans l’agriculture, il est évident que les États ont tenu à ouvrir le secteur agricole, le professeur Singh voit cependant beaucoup d’avantages et d’inconvénients à une telle mesure.

Se référant à certaines des dispositions des lois qui ont été abrogées, il a déclaré, par exemple, que la loi sur le commerce et le commerce des produits fermiers (promotion et facilitation) permettait à toute personne possédant une carte PAN d’acheter des produits fermiers mais n’avait aucun risque de contrepartie. garantie pour protéger les intérêts des agriculteurs.

Status Quo

VM Singh, organisateur, Rashtriya Kisan Mazdoor sangathan, a déclaré que l’abrogation des trois lois agricoles est une grande réussite pour les agriculteurs agités, mais a le sentiment que l’abrogation en elle-même ne résout pas le problème car le besoin d’une solution est toujours laissé sans surveillance. « Nous sommes revenus au statu quo. Si le paddy était vendu à 40 % de moins que le prix de soutien minimum et maintenant c’est la même situation et nous revenons à la case départ. Si le gouvernement avait plutôt opté pour un projet de loi de garantie de soutien minimum (dans lequel aucun acheteur de produits agricoles d’un produit quelconque ne peut acheter à un prix inférieur au prix de soutien minimum annoncé par le gouvernement), ces trois lois agricoles, qui étaient déjà en attente, auraient de toute façon sont devenus infructueux et nous aurions avancé et obtenu quelque chose pour les agriculteurs.