L’abrogation des lois agricoles marque la défaite du complot ourdi contre les agriculteurs par des dirigeants dictatoriaux: Sonia Gandhi

Sonia Gandhi a déclaré que les agriculteurs et les travailleurs ont besoin de leurs droits, pas de torture. (PTI)

La présidente du Congrès, Sonia Gandhi, a déclaré aujourd’hui que l’abrogation des lois agricoles marquait la défaite du complot ourdi contre les agriculteurs et les ouvriers par ceux au pouvoir. Elle a dit que c’est aussi une défaite de l’arrogance des dirigeants dictatoriaux. Elle a dit que le sacrifice consenti par plus de 700 agriculteurs a porté ses fruits aujourd’hui.

« Aujourd’hui, les sacrifices de plus de 700 familles d’agriculteurs, dont les membres ont sacrifié leur vie dans cette lutte pour la justice, ont porté leurs fruits. Aujourd’hui, la vérité, la justice et la non-violence ont gagné… Aujourd’hui, le complot ourdi par ceux au pouvoir contre les agriculteurs et les ouvriers a été vaincu, de même que l’arrogance des dirigeants dictatoriaux. Aujourd’hui, le complot visant à attaquer les moyens de subsistance et l’agriculture a été vaincu. Aujourd’hui, Annadatas a gagné », a déclaré la présidente du Congrès, Sonia Gandhi.

Sonia Gandhi a déclaré qu’il s’agissait de la victoire de la lutte et de la détermination d’environ 62 millions d’annadatas, d’agriculteurs et d’ouvriers agricoles après les 12 mois de protestation de Gandhivadi.

« Dans une démocratie, toute décision devrait être prise après des discussions avec chaque partie prenante et des délibérations avec l’opposition. J’espère que le gouvernement Modi a au moins appris quelque chose pour l’avenir », a déclaré Sonia Gandhi.

S’attaquant au gouvernement Modi, le chef du Congrès a déclaré que le BJP avait continuellement attaqué le secteur agricole au cours des sept dernières années. « Qu’il s’agisse de la fermeture des primes accordées aux agriculteurs après l’arrivée au pouvoir du BJP ou du complot visant à mettre fin à une indemnisation foncière équitable pour les agriculteurs utilisant l’ordonnance, ou qu’il s’agisse du refus de donner le coût plus 50 % des bénéfices aux agriculteurs comme promis par le Premier ministre ou augmentation du diesel ou des produits agricoles ou des trois lois noires anti-agricoles, le BJP a continuellement attaqué le secteur agricole en utilisant différentes méthodes », a déclaré Sonia Gandhi.

https://twitter.com/INCInde/status/1461652129970540548/photo/1

Elle a dit que les agriculteurs et les ouvriers ont besoin de leurs droits, pas de torture. Elle espère que le Premier ministre et le gouvernement du BJP quitteront leur arrogance et travailleront à la mise en œuvre d’une politique en faveur des agriculteurs, notamment en assurant la MSP.

