L’absence de baisse de la demande après Diwali est un bon signe, montre la durabilité : Gautam Hari Singhania, CMD, Raymond Group

Par Rajesh Kurup

Le détaillant de tissus de marque et de mode Raymond Group commence également à se faire un nom dans le secteur immobilier. Le groupe étend également ses initiatives éducatives, a déclaré le président et directeur général Gautam Hari Singhania dans une interview avec Rajesh Kurup. Il a qualifié le livre « Une vie incomplète » de l’ancien président de Raymond Vijaypat Singhania, qui a créé la controverse, « malheureux » et un « produit de l’imagination ». Extraits édités.

Le deuxième trimestre a été bon pour l’entreprise avec une marge Ebitda de 13,4%, supérieure aux niveaux d’avant Covid, et le chiffre d’affaires a doublé par rapport à l’année dernière. Assistons-nous à un renouveau ?

Pendant environ 12 mois, les gens n’étaient pas en mesure de faire leurs achats, en particulier des vêtements, et les gens avaient besoin de nouveaux vêtements. Le segment des mariages est également dynamique, car les gens ne pouvaient pas se marier pendant la pandémie, et cette demande refoulée était un autre facteur. Je pense que le marché est très dynamique.

À l’avenir, vous attendez-vous à ce que cette croissance se maintienne ?

Normalement, après Diwali, nous voyons toujours une baisse des affaires. Cette fois, nous n’avons pas vu de baisse, ce qui est un bon signe, ce qui montre une durabilité et une demande soutenue. Cela me rend très optimiste.

JK Files est une bonne entreprise et nous avons pensé monétiser certains de ses actifs pour accroître la valeur pour les actionnaires, tandis que Raymond, en tant qu’entreprise, souhaite réduire sa dette. Nous déposerons le projet de prospectus sur le hareng rouge dans quelques jours.

Raymond envisage également de réorganiser les entreprises et de faire venir des professionnels. Tes pensées?

Nous allons professionnaliser toutes nos activités avec une bonne gestion professionnelle. Nous sommes dans ce voyage. Toutes nos entreprises sont gérées de manière professionnelle. Nous mettons en place des systèmes professionnels, des processus, les meilleures personnes et une gouvernance. C’est un voyage, ce n’est pas une destination.

Que pouvez-vous nous dire sur Raymond Realty, le métier de l’immobilier ?

Elle se porte bien et nous sommes devenus la marque la plus prisée à Thane avec 25 % de part de marché. Nos projets seraient livrés deux ans avant l’engagement RERA et nous donnerons notre premier appartement en décembre 2022. Nous développons plus de 3 millions de m² en Phase-I et 1 million de m² en Phase-II. Raymond était connu pour beaucoup de choses, mais maintenant je suis heureux de dire que nous nous sommes également bâti une bonne réputation dans le secteur de l’immobilier.

Quels sont les plans pour étendre vos initiatives d’éducation?

L’éducation est l’une de nos causes sociales. Nous avons des écoles à Thane, Chhindwara et Vapi, tandis que nous mettons en place une école à Amravati. Nous regardons Dubaï, qui est un grand marché pour l’éducation. A Thane, nous prévoyons de l’étendre à 11 800 enfants sur les 7 000 actuels. C’est le rêve d’éduquer plus d’enfants, et nous vivons ce rêve.

Qu’avez-vous à dire sur les controverses et la bataille juridique autour du livre ‘An Incomplete Life’, écrit par votre père et ancien président du groupe Raymond Vijaypat Singhania ?

Le livre est ce qu’il est, c’est son opinion. Je ne vais pas entrer dans un ‘tu-tu-main-main’. C’est dommage qu’à son âge il doive écrire un livre comme celui-ci. Une grande partie du livre est le fruit de son imagination. Il a également violé la loi parce qu’il y a un chapitre sur moi, qui est sub judice. Parce que l’affaire est devant les tribunaux, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Mais il a enfreint la loi en faisant des commentaires. C’est son opinion sur ce qui se passe et cela n’en fait pas la vérité. Franchement, ça ne change rien.

Il a également été signalé que Raymond envisageait de retirer les poursuites judiciaires.

L’affaire est devant le tribunal, je ne peux pas commenter.

Vous avez également été nommé pour représenter l’Inde au Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

Actuellement, je siège en tant que membre du conseil mondial de la FIA et j’en suis membre depuis quatre ans. Les élections approchent en décembre. De l’Inde, il y avait deux candidats, moi-même et Vicky Chandhok du Madras Motor Sports Club, et la fédération a voté en ma faveur avec huit des 10 voix au total. Si je suis élu au conseil mondial, je ferai tout ce qu’il faut pour promouvoir l’Inde pour le sport automobile. C’est dommage que du dernier mandat de quatre ans que j’ai eu, nous avons perdu près de deux ans à cause de la pandémie.

