L’absence de Benzema au procès, critiquée par l’avocat de Valbuena

Le footballeur Mathieu Valbuena, victime d’un chantage en 2015 qui est jugé par le tribunal de Versailles et dans lequel Karim Benzema est accusé de complicité, regretté l’absence du footballeur du Real Madrid, le seul des cinq prévenus qui n’a pas comparu à l’audience.

« Nous attendons ce procès depuis six ans, nous sommes tous, Karim a disparu, c’est dommage », a déclaré le joueur désormais grec de l’Olympiakos aux journalistes après la première pause de la journée.

Son avocat, Didier Domat, a déploré l’absence tant devant les médias qu’en justice, où il s’est montré plus explicite : Benzema « fait passer sa carrière sportive avant ses obligations devant la justice. Nous attendons depuis cinq ans une confrontation d’opinions avec Valbuena, nous pensons que Benzema en a peur. »

Les avocats du joueur du Real Madrid ont justifié son absence au procès, prévu jusqu’à vendredi prochain, pour les obligations sportives de l’attaquant, qu’hier soir, il a disputé un match de Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk à Kiev et dimanche, il affrontera le classique de la ligue espagnole contre Barcelone.

Le parquet a accepté que la décharge et le président du tribunal, Christophe Morgan, l’a accepté.

VUE ORALE

Dans la première partie de l’audience, le nom de l’attaquant du Real Madrid est apparu peu, car les interrogatoires se sont concentrés sur les événements antérieurs à son intervention dans l’affaire.Le premier à parler fut Valbuena, qui a assuré que l’affaire lui faisait peur, bien qu’à aucun moment il n’ait pensé à payer, malgré la pression qu’il subissait de la part des maîtres-chanteurs.

« J’avais peur pour ma carrière sportive, si la vidéo sortait, ma présence en équipe nationale était terminée, comme c’est arrivé plus tard », a déclaré Valbuena, qui depuis l’éclatement de l’affaire en novembre 2015 n’a pas été appelé par l’entraîneur, Didier Deschamps, qui a fait récupérer Benzema auparavant. la dernière Eurocup.

Le joueur a senti dès le premier instant que il y avait du chantage et ils voulaient lui soutirer de l’argent, alors il est allé à la police.

RÉCOMPENSE OU BLACKBACK

Axel Angot a également comparu, accusé d’avoir récupéré un vieux téléphone de Valbuena une vidéo à caractère sexuel dans lequel il est apparu et qui est à l’origine de la tentative de chantage.

Sa version était que Je n’ai jamais voulu faire de chantage, mais cela a mis le joueur en demeure de venir le voir et, en retour, de lui donner une récompense.

Interrogé par le procureur s’il ne s’agissait pas d’une forme de chantage, cet informaticien qui avait travaillé pour d’autres footballeurs par le passé a avoué : « indirectement oui ».

Younes Houass, chargé de contacter Valbuena, et dont le président du tribunal, le procureur et le parquet privé ont également témoigné mettre contre les cordes. Houass a eu beaucoup de mal à expliquer sa version, selon laquelle il n’aurait agi que pour aider Valbuena et empêcher la vidéo d’atteindre la presse.

DE L’ARGENT

Plusieurs fois condamné pour d’autres faits, Houass a assuré qu’à aucun moment il n’a réclamé de l’argent, une version qui contraste avec certaines conversations téléphoniques interceptées par la police après que Valbuena a dénoncé la tentative de chantage.

Ce confident de plusieurs footballeurs a déclaré avoir été manipulé par Angot et un autre des prévenus, Mustapha Zaoaoui, et a assuré que sa seule intention, en tant que fan de football, était de aider un joueur international français.

Tout au plus, a-t-il admis, devrait être rémunéré par l’intermédiaire désigné par Valbuena d’ailleurs, il était en fait un flic infiltré sous le pseudonyme de Luka.

Mais il a eu du mal à expliquer pourquoi, de bonne volonté, il a contacté Valbuena sur un téléphone masqué, pourquoi il lui a menti quand il lui a dit qu’il avait vu la vidéo, et pourquoi il ne s’est jamais montré avec sa véritable identité.