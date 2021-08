L’absence de but, un problème pour le Celta de Coudet

in

Le Celta de Vigo a bouclé son deuxième match consécutif contre l’Athletic sans voir de but, un problème en début de saison pour l’équipe céleste, qui s’était illustrée la saison dernière par ses records de buts depuis l’arrivée de l’entraîneur argentin. Edouard “Chacho& rdquor; Coudet.

“Si nous n’améliorons pas notre but, ce sera difficile de gagner & rdquor; “, a prévenu l’entraîneur argentin après une chute contre l’équipe rojiblanco ce dimanche, dans un match où son équipe a effectué treize tirs mais aucun entre les trois bâtons .

Le Celta a inscrit un but lors des trois premières journées de championnat, contre l’Atlético de Madrid et sur penalty. Il l’a fait Iago Aspas, qui ne fait pas de son mieux. « S’il ne va pas bien, l’équipe l’accuse. C’est le joueur déstabilisant, celui qui fait la différence & rdquor;, avouent-ils au club.

Les statistiques de la Liga reflètent un fait dévastateur : le Celta n’a tiré que deux tirs au but lors de ses trois premiers matchs. “Nous devons être plus énergiques & rdquor;, a reconnu l’extrême Augusto Solari, l’une des premières options de Coudet pour débloquer votre équipe dans les deuxièmes parties.

L’entraîneur argentin a fait ses débuts sur le banc bleu le 21 novembre 2020 contre Séville au Sánchez Pizjuán. Son équipe a perdu 4-2, mais il a déjà montré à quoi cela ressemblerait, une équipe verticale et offensive. Lors de ses quatre matchs suivants, il marquera 11 points.

« Nous ne dépendons pas des objectifs d’Aspas & rdquor ;, a-t-il déclaré en mars. Coudet, qu’il a trouvé dans Santi Mina, Brais mendez et Nolito la solution au manque de productivité de leur propre notation. L’Argentin a mené 29 matchs de première division lors de sa première étape et son équipe a marqué 49 buts (1,6 en moyenne).

Cette facilité à marquer a disparu au début du cours. « Il faut s’améliorer sur la dernière passe & rdquor ;, a commenté le capitaine Hugo Mallo. Santi Mina, Brais, Nolito et le nouveau venu Cervi, pour lequel ils ont payé 4 millions d’euros, n’ont pas encore été libérés.

« Il faut chercher plus de variantes, continuer à insister car on est sur la bonne voie & rdquor ;, expliquait-il hier Coudet, à qui la direction sportive a fait venir un joueur qui s’est démarqué au Brésil en tant que buteur sous sa direction : Thiago Galhardo. Le carioca a apprécié ses premières minutes face à l’Athletic. Il n’a eu aucune chance, mais augmente les options offensives d’un Celta combattu avec le but.