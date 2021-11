L’absence de Doncic continue de peser sur les Mavs qui ont perdu contre les Phoenix Suns

Soleils de phénix Carburez à nouveau et soyez cette équipe redoutable capable de briser les défenses de n’importe quel rival avec un excellent jeu combinatoire et des ressources infinies. Chris Paul est revenu pour donner une leçon de basket, avec 18 points et 14 passes décisives dans la victoire pour 112-104 de son équipe contre Les francs-tireurs de Dallas. Les Texans ont concouru avec honneur malgré l’absence de Luka doncic, avec 23 points et 12 rebonds de Kristaps Porzingis, mais si le Slovène est toujours absent pendant un certain temps, il perdra de nombreuses options pour s’emparer de la zone noble de la table.

