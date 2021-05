L’absence de Jack Grealish coûte à Aston Villa dans la poussée du football européen avec une équipe “ pas la même ” sans talisman, affirme Tony Cascarino

Aston Villa manque cruellement l’influence de Jack Grealish et ne sont “ pas les mêmes ” sans leur talisman, estime Tony Cascarino.

Grealish a été exceptionnel pour Villa cette saison après avoir marqué dix buts et ajouté six passes décisives en 22 matches de Premier League.

Villa manque cruellement de la présence de Grealish

Cependant, l’homme vedette de Dean Smith a été mis à l’écart avec une plainte au tibia ces dernières semaines, ce qui a entravé la montée en flèche de Villa pour une place européenne.

Le spécialiste de talkSPORT Cascarino pense que l’absence de ce joueur de 25 ans montre à quel point Villa dépend de lui.

“C’est un club où leur meilleur joueur est si important”, a déclaré l’hôte du Weekend Sports Breakfast.

«Jack Grealish fait une différence incroyable pour eux, il leur a énormément manqué – plus que tout autre club.

«Wilfried Zaha est similaire, Crystal Palace n’est jamais aussi bon sans lui mais Grealish est en tête de liste.

«Il suffit de regarder ses passes décisives, cela fait une énorme différence pour Ollie Watkins ou quiconque est là-haut.

Smith manque Grealish et la forme de son équipe a été entravée par son absence

«Il fait bouger les choses pour Villa et il leur a énormément manqué.

Le patron de Villa, Dean Smith, a dissipé les craintes que Grealish ratera le reste de la campagne il y a quelques semaines, mais a déclaré qu’il pourrait être un doute pour l’Euro 2020.

Gareth Southgate doit nommer son équipe d’Angleterre désormais élargie ce mois-ci, après que l’UEFA a donné le feu vert aux nations pour nommer des équipes de 26 joueurs au championnat d’Europe réorganisé cet été.

“Moi et Jack étions assez optimistes pour le récupérer un peu plus tôt qu’il ne le devrait probablement et il a eu un revers qui le fera probablement reculer de quelques semaines”, a révélé Smith.

Grealish a impressionné dans ses cinq sélections en Angleterre jusqu’à présent, mais ses récents problèmes de blessures pourraient nuire à ses chances à l’Euro 2020

«Il était vraiment bon à l’entraînement, mais il ne pouvait pas tolérer le chargement. C’est une blessure de chargement et nous devons le décharger au cours des prochaines semaines et le ramener de là.

«Nous savons que ce n’est pas une blessure à long terme et il reviendra.

«Nous tous, Jack inclus, l’avons probablement repoussé un peu trop rapidement. Il voulait revenir, nous voulions qu’il revienne et il a eu un petit revers.

Smith a ajouté à propos des espoirs de son Angleterre pour l’Euro 2020: «Il a déjà fait ses preuves, mais la seule chose est sûre, c’est qu’il sera de retour avant la fin de la saison, puis Gareth. [Southgate] doit décider s’il pense qu’il a raison pour cela.

«Il a disputé une vingtaine de matchs cette saison, donc tout le monde a une bonne idée de sa forme et de quoi il parle.