L’absence de la reine à la COP26 serait un « gros problème » à la suite d’une alerte sanitaire | Royale | Nouvelles

Le palais de Buckingham et l’équipe médicale de la reine ont une semaine et demie « pour la rétablir » afin de s’assurer que le monarque de 95 ans puisse assister à l’important sommet de la COP26 à Glasgow. La reine et d’autres membres supérieurs de la famille royale devraient assister à la réunion sur le changement climatique la semaine prochaine, mais ses récents problèmes de santé ont fait craindre que Sa Majesté ne rate cet engagement important.

S’exprimant sur le podcast Royal Rota, le rédacteur en chef royal d’ITV, Chris Ship, a déclaré: « Elle prévoit toujours d’aller à la COP26, c’est la fin de la semaine prochaine.

« Si vous vous souvenez des photos d’elle au sommet du G7, elle aime en quelque sorte accueillir les dirigeants mondiaux, je pense qu’ils apprécient quand elle est à un événement.

« Je ne fais pas de politique ici, mais je suis sûr que la reine a un plus grand attrait que Boris Johnson, le Premier ministre, pour beaucoup de gens.

« Nous savons que le prince Charles et le prince William vont s’y rendre, mais pour le moment, c’est le prochain engagement prévu dont nous sommes au courant pour elle, bien que nous ayons connaissance de certaines investitures la semaine prochaine, mais nous ne le savons tout simplement pas. savoir quel membre de la famille royale y participera. »

Il a été récemment rapporté que dans les futurs engagements, la reine sera toujours accompagnée d’un de ses enfants ou petits-enfants, afin de s’assurer que le public ne sera pas déçu en cas de futures crises de santé ou d’urgences médicales.

Chris Ship a poursuivi: « Je veux dire que ce serait un gros problème si elle n’était pas à la COP par exemple, donc je pense qu’ils se sont donné une semaine et demie pour la redresser à nouveau. »

Depuis son retour de ses vacances d’été à Balmoral, la reine a maintenu un emploi du temps chargé et s’est rendue à Cardiff et à Édimbourg pour ouvrir les parlements gallois et écossais.

Elle avait également organisé un sommet sur l’investissement pour les chefs d’entreprise internationaux au château de Windsor, assisté à un service à l’abbaye de Westminster et lancé le relais des Jeux du Commonwealth.

Cependant, mercredi dernier, il a été annoncé qu’elle ne se rendrait plus en Irlande du Nord pour une tournée de deux jours et qu’elle avait accepté « à contrecœur » un avis médical pour se reposer.

Après qu’une fuite a été donnée au journal Sun, Buckingham Palace a publié jeudi une déclaration suivante: « Suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s’est rendue à l’hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l’heure du déjeuner aujourd’hui, et reste de bonne humeur.

La reine s’était rendue en voiture à l’hôpital King Edward VII de Marylebone et avait été soignée par une équipe de spécialistes.

Il est entendu que sa maladie n’est pas liée au Covid-19 et qu’elle repose actuellement au château de Windsor.

Elle a également manqué un service religieux hier à la chapelle All Saints de Windsor alors qu’elle continuait de suivre les conseils médicaux.

Le prochain engagement dans le prochain agenda de la reine est le sommet COP26, où elle devrait organiser une réception diplomatique et saluer les dirigeants mondiaux. Ses deux héritiers, le prince Charles et le prince William, doivent prononcer des discours et organiser des rencontres avec des chefs d’entreprise pour favoriser un avenir durable.

En juin, elle avait assisté au sommet du G7 à Cornwall, où elle avait été vue en train de converser avec le président Joe Biden et le président français Emmanuel Macron. Elle a ensuite invité le président américain et son épouse Jill Biden au château de Windsor pour le thé de l’après-midi.

La reine devrait également se lancer dans une année chargée d’engagements alors que la famille royale se prépare à célébrer son jubilé de platine en juin prochain.

Après être montée sur le trône en 1952, la reine Elizabeth II est le monarque le plus ancien de l’histoire britannique.