L’absence de Meghan Markle et Kate Middleton “une bonne chose” pour William et Harry | Royale | Nouvelles

Le prince William et le prince Harry auront pu “couper le bruit” sans leurs épouses lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana, ont affirmé des commentateurs royaux. Les ducs de Cambridge et de Sussex ont participé à une cérémonie de dévoilement d’une nouvelle statue de leur mère, la princesse Diana. Les animatrices du podcast Royally Obsessed, Roberta Fiorito et Rachel Bowie, ont discuté de l’absence de Meghan Markle et Kate, duchesse de Cambridge, à l’événement.

Mme Fiorito a déclaré aux auditeurs: “C’est plutôt bien que Kate et Meghan n’aient pas été là.

“Juste parce que je pense que c’était une chance pour les frères d’avoir un tête-à-tête sans personne d’autre.

« Ainsi, ils peuvent couper à travers le bruit de tout ce qui se passe et de tout ce qui a été dit sur leur relation.

“J’espère qu’ils ont pu le faire en l’honneur de la mémoire de leur mère.”

LIRE LA SUITE: Déchirement du prince Harry: Duke subit un «événement déclencheur» au retour au Royaume-Uni

Elle a poursuivi: “Nous attendons cela avec impatience depuis 2017, date de son annonce.

“2017 était le 20e anniversaire de sa mort.

“Nous savons que Kate a joué un peu le rôle d’un pacificateur royal aux funérailles du prince Philip.

“Mais je pense que c’est bien d’avoir eu juste les frères.”

Le mémorial avait été commandé par William et Harry pour marquer ce qui aurait été le 60e anniversaire de leur mère.

Le dévoilement a eu lieu dans les jardins engloutis du palais de Kensington lors d’une cérémonie privée.

Le frère de Diana, Earl Spencer, et ses sœurs, Lady Sarah McCorquodale et Jane Fellowes, étaient présents.

De plus, l’artiste sculpteur Ian Rank-Broadley et le concepteur de jardins Pip Morrison ont été invités.

Aucun autre membre de la famille royale n’était présent lors de l’événement.