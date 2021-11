L’absence de Rahm laisse place à Morikawa et Horschel à Dubaï

Jon Rahm a annoncé dans un communiqué qu’il ne jouerait pas le Championnat du monde DP au Dubai, du jeudi au dimanche, mettant fin à vos options pour être couronné une deuxième fois numéro un de la tournée européenne. Une absence, il faut le dire, qui ne s’est pas très bien passée au sein de la tournée. Ce n’est pas le seul de ceux qui ont été classés par classement. Ils manqueront également le rendez-vous de Jumeirah Golf Estates le norvégien Viktor Hovland et anglais Justin se leva.

Ainsi, les chances qu’un golfeur américain soit sacré numéro 1 européen pour la première fois sont renforcées en vue de la finale de la Course à Dubaï Cette semaine. Le retrait du Basque, n°1 mondial, l’a rendu encore plus probable que bon Collin Morikawa ou Billy horschel -Les Américains avec de belles victoires sur le sol anglais cette année, notamment au British Open et au PGA de Wentworth- sont ceux qui concourent pour l’ancien Ordre du Mérite puisqu’ils occupent désormais les première et deuxième places de la Race 2021.

Rahm était son plus proche poursuivant lors des qualifications pour la Race to Dubai, mais Barrika s’est retiré, affirmant qu’il avait besoin de « plus de repos compte tenu des exigences d’une longue saison », ne laissant que quatre autres joueurs avec une chance de terminer la saison en tant que leader du circuit. Tyrrell Hatton, Min Woo Lee, Matt Fitzpatrick et Paul Casey Ils ont beaucoup de travail pour refuser à Morikawa ou Horschel le titre Race to Dubai car ils doivent tous gagner et dépendent également du fait qu’aucun des deux Américains ne se situe près du sommet du classement.

Le plus probable est un duel entre Morikawa – nommé membre honoraire à vie de la tournée européenne mardi – et Horschel dans ce qui pourrait être une semaine historique pour les États-Unis sur la tournée européenne. « Je pense que c’est un pas de plus vers … en fin de compte, mon objectif est d’être membre du Hall of Fame, d’avoir une belle carrière qui me permette d’entrer dans ce club exclusif à un moment donné », a déclaré Horschel. « Les enjeux sont élevés cette semaine, et nous verrons comment tout cela se déroulera lorsque dimanche arrivera », a-t-il ajouté. Ni l’un ni l’autre Américain n’a pu se classer comme un habitué de l’European Tour.

Horschel est le deuxième Américain à se qualifier pour l’Ordre du Mérite européen

Andrew Redington / .

En fait, Morikawa est en tête du classement après avoir joué seulement deux tournois – le Scottish Open et le Dubai Desert Classic – en dehors des tournois majeurs et des championnats du monde de golf. Sa victoire au British Open à Royal St. George’s en juillet l’a essentiellement propulsé à la première place, avec 3 856,40 points, 236 de plus que Horschel, dont les grandes victoires cette année étaient dans le Dell Technologies Match Play et plus tard dans le BMW PGA Championship. , l’événement fétiche de l’European Tour basé à Wentworth.

2 000 points sont attribués au vainqueur du Earth Course cette semaine, et Hatton a 2 472,1 points à la quatrième place. Hatton, par exemple, doit gagner et a besoin que Morikawa termine moins bien qu’une triple égalité pour la troisième place et pour Horschel qu’elle termine pire qu’une triple égalité pour la deuxième place. Lee, Fitzpatrick et Casey ont besoin que les Américains soient encore plus bas dans le classement. Fitzpatrick est le champion en titre ayant gagné à Jumeirah Golf Estates l’année dernière pour la deuxième fois (sa première en 2016).

Seulement trois Espagnols

Rahm absent, Rory McIlroy sera l’une des stars de ce jeudi (Movista Golf) au Jumeirah Golf Estates. Un rendez-vous auquel le Nord-Irlandais arrive excité, bien qu’il n’ait aucune option mathématique pour réitérer le triomphe dans l’Ordre du Mérite qu’il a déjà remporté en 2012, 2014 et 2015. Rory arrive à Dubaï prêt à ajouter son troisième titre de la saison (qui ce serait aussi le troisième du DP World Tour Championship) et entretenir les bons sentiments qu’il a retrouvés en CJ Cup à Las Vegas, après la déception de la Ryder Cup.

Du côté espagnol, ils ne concourent que cette semaine Rafa Cabrera, Sergio Garcia et Adri Arnaus.