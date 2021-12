l’absence de Valdespin ; Facteur de l’échec immédiat de Los Toros ?

L’un des mouvements principaux et les plus marquants de la ligue dominicaine pendant l’intersaison a été le changement intervenu entre le Taureaux de l’Est et les Géants du Cibao qui a conduit l’équipe de Macorisano au joueur électrisant Jordan Valdespin en échange de H.H. Oneil Cruz, OF Gilbert Celestino et le lanceur Adonis Rosa qui est passé à l’équipe romanense.

Cela a eu un grand impact de voir comment les Bulls ont perdu l’un des acteurs les plus importants de la franchise ces dernières années. Valdespin a été l’un des grands protagonistes de l’équipe Toros au cours de ces trois saisons consécutives où l’équipe de tauromachie s’est qualifiée pour les séries éliminatoires, ils ont eu deux finales consécutives et un championnat obtenu.

Si nous analysons la négociation de plus près du point de vue des Bulls, peut-être dans un plan à long terme, il est faisable et positif d’avoir trois jeunes joueurs qui, en deux ou trois ans d’expérience, pourraient avoir un grand impact dans cette ligue, d’autre part Valdespin Sans parler de son âge, il a également traversé des situations physiques qui ne lui ont pas permis d’être en pleine forme ou d’être à 100% sur le terrain.

Ce point est valable, mais sur la base de la saison 2021-2022 actuelle, il est plus que clair que le joueur épicé a grandement raté l’attaque des Toros dont l’un des gros problèmes cette saison a été l’attaque anémique avec laquelle ils ont compté et les quelques coups sûrs dans les moments clés pour conduire en runs, surtout en ces derniers jours de la saison où ils ont perdu des matchs importants en raison du manque de coup dans l’embrayage.

Facteur d’humeur, frappe situationnelle, vitesse, puissance extra-base et bonne défense dans le champ extérieur, des caractéristiques que nous connaissons tous font partie du programme que Jordany Valdespin présente, comme je l’ai personnellement appelé. « Le président de ToroLio ».