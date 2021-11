Le discours de la reine à la COP26 « est approprié », selon un expert

La reine devait se rendre à Glasgow plus tôt cette semaine pour assister à la réception en soirée du sommet lundi. Cependant, suivant les conseils de ses médecins, la souveraine a décidé de ne pas entreprendre un aller-retour de 900 milles.

Pour compenser son absence et toujours diriger la famille royale dans ses efforts de diplomatie douce lors du sommet sur le changement climatique, la reine a enregistré un puissant message vidéo diffusé lundi à l’intention des dirigeants mondiaux, des géants des affaires et des diplomates.

Et la commentatrice Camilla Tominey pense que cette décision s’est révélée être une « bonne chose », étant donné que la diffusion d’un message vidéo avait une empreinte carbone bien inférieure à celle d’un voyage en personne en Écosse.

Écrivant dans le bulletin royal hebdomadaire du Telegraph Your Royal Appointment, Mme Tominey a déclaré, faisant référence à l’utilisation de jets privés par de nombreux participants à la COP26 : Glasgow de la manière la plus polluante imaginable.

« Cette hypocrisie doit cesser si le public veut être convaincu par la rhétorique de ceux qui occupent des postes de pouvoir et de privilège.

« En fait, je pense que c’était une bonne chose que HM ne soit pas apparue en personne au sommet, car son adresse à distance plus respectueuse de l’environnement était plus puissante que la plupart des positions politiques qui ont duré toute la semaine. »

La reine n’a pas assisté à la COP26 en personne (Image: GETTY)

La reine a parlé de son mari, le prince Philip, dans son discours (Image: GETTY)

Dans son discours, la monarque a exhorté les participants au rassemblement à faire preuve d’un « véritable sens de l’État » et à prendre des mesures importantes pour protéger l’environnement pour les générations futures.

Mais elle a également rendu un hommage profondément personnel à son défunt mari, le prince Philip.

Elle a déclaré : « Je suis ravie de vous accueillir tous à la 26e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique ; et il est peut-être approprié que vous vous soyez réunis à Glasgow, autrefois au cœur de la révolution industrielle, mais maintenant un lieu pour lutter contre le changement climatique.

« C’est un devoir que je suis particulièrement heureux de remplir, car l’impact de l’environnement sur le progrès humain était un sujet qui tenait à cœur à mon cher défunt mari, le prince Philip, duc d’Édimbourg.

Le prince William et Kate lors d’une réunion avec des membres scouts (Image : GETTY)

« Je me souviens bien qu’en 1969, il déclarait à une assemblée universitaire : ‘Si la situation mondiale de la pollution n’est pas critique en ce moment, il est aussi certain que tout peut l’être, que la situation deviendra de plus en plus intolérable en très peu de temps… Si nous ne parvenons pas à relever ce défi, tous les autres problèmes deviendront insignifiants.

« C’est une source de grande fierté pour moi que le rôle principal joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre planète fragile se perpétue grâce au travail de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William.

« Je ne pourrais pas être plus fier d’eux. »

Le prince Philip a commencé à parler de conservationnisme dans les années 1950 et est devenu président du WWF lors de sa création en 1961.

Le prince Charles et Camilla arrivant à la COP26 (Image : GETTY)

La reine n’effectue pour le moment que des audiences à distance et des tâches légères (Image: GETTY)

Il s’intéressait souvent à l’environnement et s’inquiétait de la surpopulation.

Ses petits-fils, le prince William et le prince Harry, ont suivi les traces de feu le duc, car ils ont tous deux travaillé en étroite collaboration avec des organisations, telles que Tusk et African Parks, axées sur la conservation.

Alors que la reine restait à Windsor, le prince Charles et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, et le prince William avec Kate, duchesse de Cambridge, ont pris part à la réception.

Au cours de la nuit, des membres de la famille royale ont été vus en train de parler à divers dirigeants influents, dont le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président américain Joe Biden.

Les monarques britanniques les plus anciens (Image: EXPRESS)

Les membres de la famille royale ont pris soin de ne pas attirer les critiques avec leurs moyens de transport et ont évité de voler à Glasgow avec des jets privés.

La reine a été forcée d’annuler jusqu’à présent trois engagements en personne qui sont dans son journal depuis des semaines.

Le 20 octobre, Buckingham Palace a déclenché la première alerte concernant la santé de la souveraine en annonçant qu’elle suivait les conseils de son équipe médicale de se reposer quelques jours et avait choisi de ne pas entreprendre un voyage de deux jours en Irlande du Nord.

La semaine suivante, après qu’il a été révélé que la reine avait été hospitalisée pour des « tests préliminaires », le palais a annoncé que le monarque continuerait de se reposer à Windsor et n’irait pas à Glasgow.

La reine délivrant son message vidéo lors de la réception de lundi soir à la COP26 (Image: GETTY)

Et vendredi dernier, il a annoncé que le monarque continuerait de se reposer chez elle dans le Berkshire pendant au moins deux semaines supplémentaires.

Cela signifie qu’elle n’effectuera que des tâches légères – comme s’occuper des boîtes rouges du gouvernement – ​​et des publics éloignés.

En conséquence, elle manquera le Festival annuel du Souvenir qui aura lieu au Royal Albert Hall le 13 novembre.

Cependant, le palais a déclaré qu’il était « l’intention ferme » de la reine d’assister en personne au service national du souvenir le lendemain.