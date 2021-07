L’absorption nette sur le marché des bureaux à Mumbai augmente de 36% à 0,61 million de pieds carrés au T2 2021: JLL

Au niveau sectoriel, BFSI, les opérateurs manufacturiers et les opérateurs d’espaces flexibles ont dominé l’activité de location au cours du trimestre.

Le marché des bureaux à Mumbai a enregistré une absorption nette de 0,61 million de pieds carrés au deuxième trimestre 2021, soit une augmentation de 36 % par rapport à celle du deuxième trimestre 2020. Sur une base séquentielle, la ville a enregistré plus du double d’absorption nette, passant de 0,24 million pieds carrés tels qu’ils ont été observés au premier trimestre 2021. Néanmoins, les niveaux d’absorption nette restent inférieurs à la moyenne trimestrielle de 1,54 million de pieds carrés observée entre 2016 et 2019.

En termes d’emplacements, Navi Mumbai, Thane et SBD North (principalement Andheri-Kurla Road) étaient les emplacements préférés, générant l’activité de location à Mumbai. Au deuxième trimestre 2021, ces trois sous-marchés représentaient près de 80 % de l’absorption nette globale. Sur le plan sectoriel, BFSI, les opérateurs manufacturiers et les opérateurs d’espaces flexibles ont dominé l’activité de location au cours du trimestre.

Le trimestre a également vu de nouvelles réalisations solides de 2,54 millions de pieds carrés avec trois nouveaux projets en cours d’achèvement. Comme les nouvelles livraisons ont dépassé l’absorption nette, le taux de vacance a augmenté de 110 points de base à 16 %. Dans le même temps, les loyers moyens globaux de la ville au deuxième trimestre de 2021 sont restés limités à Rs 124 – 125 par pied carré par mois.

« Alors que la demande d’espaces flexibles augmente, les opérateurs d’espaces flexibles étendent leur présence dans la ville. Dans l’ensemble, les loyers urbains ont été stables, à l’exception d’une baisse marginale dans quelques micro-marchés. Cependant, il est important de noter ici que les loyers devraient connaître une croissance régulière une fois que le marché se stabilisera après la reprise de l’impact de COVID-19 », a déclaré Karan Singh Sodi, directeur général régional, JLL India.

Source : Service de renseignement immobilier (REIS), JLL Research

L’absorption nette de bureaux en Inde s’est élevée à 4,39 millions de pieds carrés au deuxième trimestre, ce qui représente une croissance de 32 % en glissement annuel dans les grandes villes, selon JLL. Compte tenu du verrouillage strict à l’échelle nationale à travers le pays au deuxième trimestre, l’absorption nette a chuté de 16% par rapport au trimestre précédent. Cependant, la baisse d’un trimestre à l’autre était inférieure aux 61% enregistrés au cours de la même période l’année dernière lorsque la première vague de la pandémie a frappé, montrant une meilleure résilience du marché.

« Par rapport à la forte baisse que nous avions observée au deuxième trimestre 2020 en raison de la première vague, le marché a fait preuve de plus de résilience au deuxième trimestre 2021 lorsqu’il a été touché par la deuxième vague. La force affichée par le marché des bureaux en Inde depuis la pandémie doit beaucoup au fait que le secteur IT/ITeS a été largement épargné par le ralentissement économique. Les utilisateurs d’IT/ITeS ont continué à représenter une majorité de l’activité de location de bureaux en 2020 à environ 50 %. En 2021, nous prévoyons que le secteur IT/ITeS restera le principal groupe d’occupants tandis que la demande des secteurs émergents tels que le commerce électronique, la fabrication et la santé devrait encore augmenter », a déclaré le Dr Samantak Das, économiste en chef et responsable de la recherche et du REIS. , JLL.

Les engagements de pré-location sont restés en grande partie intacts et l’activité de réduction des effectifs des grandes entreprises a été limitée. Les occupants s’accrochent aux espaces avec la conviction que l’occupation des bureaux commencera à s’améliorer à mesure que le pays se fera vacciner. Si un calendrier de retour au pouvoir est encore incertain, les deux prochains trimestres sont cruciaux. Si le pays peut contrôler la troisième vague et s’assurer que la plupart de la main-d’œuvre active est vaccinée, le retour au pouvoir sera plus réalisable et durable.

Avec une montée en puissance attendue de la vaccination à travers le pays dans un contexte de réduction progressive du nombre de cas, le second semestre devrait connaître une accélération de la location de bureaux. L’absorption nette de bureaux en 2021 devrait rester stable ou pourrait légèrement augmenter par rapport aux 25,6 millions de pieds carrés réalisés en 2020, au cas où il n’y aurait plus de blocages. Cependant, il restera inférieur aux niveaux annuels moyens de ~ 35 millions de pieds carrés observés en 2016-19.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.