L’absurdité de la dernière promo de ‘L’île des tentations’ : « Qui a fait ça ? »

Nouvelles connexes

A la télévision, chaque détail compte, et d’autant plus que les réseaux sociaux restent en alerte permanente pour mettre en évidence les éventuelles pannes qui apparaissent à l’écran. Cette épreuve sévère a été victime de la dernière classe de L’île des tentations, qui a attiré l’attention des utilisateurs en raison de sa simplicité et sa mauvaise technique visuelle.

S’il est vrai qu’a priori la réalisation de fragments du programme qui va être diffusé n’attire pas l’attention négative, les graphismes utilisés sur ceux-ci le font. Une police simple, à partir de lettres carrées et le logo Telecinco sans aucune amélioration, se traduisent par un travail avec une apparence très amateur. Une esthétique très peu soignée qui n’est pas passée inaperçue des utilisateurs. « Mais qui a fait cette promo pour L’Île des Tentations avec cette police de caractères et ce logo sans fond et déformé ? », peut être lu dans un tweet qui joint la vidéo en question. Une publication qui a ouvert un débat sur le célèbre réseau social.

Mais qui a fait cette promo pour ‘The Island of Temptations’ avec cette typographie et le logo sans fond et déformé ? pic.twitter.com/qGJa11qN9r – Xavi Oller (@xaviioller) 8 janvier 2022

Plusieurs ont été les personnes qui ont reproché le manque apparent de soin lors de la mise en place de cette promotion de la populaire émission de téléréalité de Télécinco, des commentaires dans lesquels la comparaison inhérente avec son rival maximum a émergé : Antenne 3. « Ensuite, il y a Antena 3 qui fait ces choses pour un concours quotidien et le public est compris », a répondu un internaute en attachant une tache de Mot de passe dans laquelle une plus grande élaboration est appréciée. Tout un débat dans les réseaux dont la chaîne Fuencarral devrait prendre bonne note, puisqu’aux yeux des utilisateurs il est clair qu’aucune défaillance n’est à l’abri des critiques.

Ensuite, il y a Antena 3 qui fait ces choses pour un concours quotidien et le public est compris

pic.twitter.com/g3jEDehHCl – Je suis un simple spectateur (@soyunmeroTV) 9 janvier 2022

Suivez les sujets qui vous intéressent