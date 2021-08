L’absurdité des labels DGT : voitures thermiques de plus de 400 CV en catégorie ECO | Moteur

in

Les efforts pour moderniser la flotte européenne afin d’avoir des voitures plus propres conduisent à des incohérences telles que les voitures de sport éco-labellisées.

Le changement climatique étant une urgence mondiale, les gouvernements et les administrations du monde entier tentent de minimiser les émissions de CO2 et d’autres gaz polluants.

Cela affecte bien sûr les véhicules terrestres, tels que les voitures, les motos et les camions, car ils constituent aujourd’hui le principal moyen de transport et, par conséquent, l’un des secteurs les plus polluants.

Pour réduire ces émissions, les instances compétentes travaillent sur différentes lignes d’action, l’amélioration des transports publics étant la mesure phare, mais sans perdre de vue l’optimisation des moteurs thermiques, un point clé alors que la voiture électrique continue de se perfectionner.

C’est pourquoi, il y a quelques années, la Direction générale de la circulation a décidé cataloguer les véhicules à travers des étiquettes, qui vont de ZERO, ce qui signifie que la voiture peut circuler sans émettre aucune émission sur plusieurs kilomètres, à ECO, pour les véhicules hybrides et pour ceux alimentés au gaz naturel.

Bien qu’il y ait plus d’étiquettes, ces deux sont celles qui nous intéressent dans cet article, car elles bénéficient le plus du nouveau système : payer moins de taxes, leurs frais de stationnement sont moins chers et, en outre, Ils peuvent entrer dans certaines zones exclusives de la ville.

Et cela peut paraître juste, puisque s’ils polluent moins, il serait logique de les récompenser. Le problème est que la loi a été faite, la triche a été faite et Avec le label ECO, nous voyons des voitures de 600 CV qui, malgré tous nos efforts, ne nous semblent pas écologiques.

Comme les exigences ECO permettent à un véhicule microhybridé avec une batterie 48V d’acquérir le label, des marques comme Audi ont sur le marché des voitures comme l’Audi RS6 avec un moteur V8 de quatre litres de cylindrée et 600 ch affiche le mot ECO sur sa vitre avant.

Heureusement, de nombreux constructeurs automobiles ont supposé que l’avenir résidait dans l’électrification de leurs véhicules. Ces sept marques ont déjà annoncé quand elles cesseront d’utiliser des moteurs diesel.

Quelle aberration, puisque des voitures comme celle-ci dépassent 250 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, soit plus du double de n’importe quel diesel compact nouvelle génération (qui ne sont plus éligibles à ces labels).

Les efforts pour parvenir à une flotte plus efficace semblent ne pas fonctionner en Europe, en raison de la fièvre des SUV et, en partie, en raison de mesures telles que les étiquettes d’émission, qui ne sont ni bien planifiées ni ne semblent vouloir résoudre le problème.