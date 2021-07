L’AC Milan a Alvaro Odriozola sur la liste des cibles arrière droit

Alvaro Odriozola ne fait pas partie des plans de Carlo Ancelotti et pourrait être prêté à l’AC Milan avec une option d’achat, selon la radio espagnole Onda Cero.

Stefano Pioli disposait de deux arrières droits la saison dernière : Davide Calabria et Diogo Dalot. Le premier était le starter préféré et un produit de l’académie des jeunes de l’AC Milan. Ce dernier était prêté par Manchester United. La priorité de Milan serait de travailler sur le retour en prêt de Dalot, incluant cette année une option d’achat. Selon un journaliste italien, Nicolo Schira, United et Milan sont en pourparlers et travaillent à un accord. Everton serait également intéressé par Dalot et pourrait évincer Milan.

Si un accord ne se concrétise pas pour Diogo Dalot, alors Alvaro Odriozola deviendrait une priorité pour le club italien. Dani Carvajal est revenu en pleine forme et Lucas Vazquez a fait ses preuves dans la position d’arrière droit. Il n’y a pas de place pour Odriozola comme troisième choix compte tenu de son salaire. Si Milan appelait, Madrid serait flexible dans ses négociations afin de faciliter le départ du joueur basque.