L’AC Milan a battu l’Atalanta 0-2

23/05/2021 à 22:51 CEST

le Atalanta et le Milan ils se sont rencontrés lors du dernier match de Serie A, qui s’est terminé sur un score de 0-2. le Atalanta Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Gênes à la maison (3-4) et l’autre avant Bénévent dans leur stade (2-0) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. Concernant l’équipe visiteuse, le AC Milan a récolté un nul nul contre le Cagliari, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le match de ce dimanche, l’équipe locale est arrivée à la deuxième place, tandis que le AC Milan il est troisième à la fin du match.

Bon début de match pour l’équipe rojinegro, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but du point de penalty de Franck Kessie. Après cela, la première partie s’est terminée sur un score de 0-1.

Après la moitié du match, dans la seconde moitié est venu le but pour lui AC Milan, qui a augmenté son compte de score par rapport à son adversaire au moyen d’un nouveau but de pénalité de Franck Kessie, réalisant ainsi un doublé juste avant le coup de sifflet final, précisément en 90, terminant le match sur un résultat final de 0-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Atalanta de Gian Piero Gasperini soulagé Luis Muriel, Mario Pasalic, Aleksey Miranchuk Oui José Luis Palomino pour Matteo pessina, Joakim maehle, Remo Freuler Oui Rafael Toloi, tandis que le technicien du Milan, Stefano Pioli, a ordonné l’entrée de Soualiho Meite, Rade Krunic, Diogo Dalot Oui Mario Mandzukic fournir Brahim Diaz, Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers Oui Rafael Leao.

L’arbitre a montré un total de six cartons: trois jaunes à la Atalanta (Remo Freuler, Martre de roon Oui Rafael Toloi) et deux à Milan (Mario Mandzukic Oui Diogo Dalot). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Martre de roon par l’équipe locale.

Grâce à cette victoire qui a mis fin à la Serie A, l’équipe de Stefano Pioli est resté en troisième position avec 76 points, au lieu d’accéder à la Ligue des champions, après avoir terminé le match et ceux de Gian Piero Gasperini ils étaient à la deuxième place avec 78 points, occupant également une place d’accès à la Ligue des champions.

Fiche techniqueAtalanta:Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Theo Hernandez, Franck Kessie, Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers, Hakan Calhanoglu, Rafael Leao et Brahim DíazAC Milan:Pierluigi Gollini, Joakim Maehle, Rafael Toloi, Cristian Romero, Berat Djimsiti, Robin Gosens, Remo Freuler, Marten De Roon, Ruslan Malinovskiy, Matteo Pessina et Duván ZapataStade:Stade GewissButs:Franck Kessie (0-1, min.43) et Franck Kessie (0-2, min.90)