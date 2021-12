L’AC Milan a qualifié de  » honte  » et  » embarrassant  » par Jason Cundy pour avoir fait ressembler l’as de Liverpool Nat Phillips  » à Maldini  » comme le demande l’ancien as de Chelsea

Jason Cundy a été stupéfait par l’AC Milan pour sa performance contre Liverpool, la qualifiant de » honte » et affirmant que la qualité de la Ligue des champions s’était » complètement désintégrée « .

Les Reds ont remporté six victoires sur six possibles dans un groupe présenté par beaucoup comme le « Groupe de la mort » comprenant également Porto et l’AC Milan.

C’était trop facile pour Liverpool, avec Cundy remettant en question la norme en Europe

Pourtant, cela s’est avéré être une routine pour les champions d’Europe 2019 alors qu’ils se déplaçaient avec un maximum de points après être revenus par derrière pour gagner 2-1 à San Siro.

Bien que Man City ait peut-être perdu contre le RB Leipzig dans la nuit, ils avaient déjà remporté le groupe après une campagne tout aussi dominante et Chelsea et Manchester United seront également dans le prochain terrain.

Cundy a été abasourdi par la disparité de qualité entre les hommes des Rossoneri et de Jurgen Klopp, l’Allemand alignant une équipe légèrement affaiblie avant la visite de Steven Gerrard et Aston Villa à Anfield.

Dans une incroyable diatribe au Sports Bar juste après le match, l’ancien milieu de terrain des Blues s’est demandé à quel point le résultat aurait pu être mauvais si les Reds avaient aligné un XI complet.

Milan a terminé dernier de son groupe et est hors d’Europe

Il a demandé au co-animateur Jamie O’Hara : « Mec, à quel point l’AC Milan est-il mauvais ? À quel point le reste de l’Europe est-il mauvais ?

« J’en ai assez vu maintenant ; OK Leipzig a battu Man City, mais les fans de City s’en moquent car ils ont fait sept ou huit changements ce soir.

« Je regarde bien à travers l’Europe, il n’y a personne d’autre que le Bayern Munich et peut-être le PSG parce qu’ils ont Messi, Mbappe et Neymar en tête.

« Mais en regardant ce que j’ai vu ce soir, Zlatan est plus vieux que moi ! Liverpool était superbe et ils ont été cette campagne, mais vous ne pouvez rien en juger.

« Le look ressemble à la meilleure équipe d’Europe que nous ayons jamais vue. C’est leur deuxième équipe, imaginez ce qu’ils vont être quand ils sortiront les grosses têtes.

« L’AC Milan ce soir était une honte, je ne pouvais pas croire ce que je regarde là-bas. »

L’attaquant vétéran Ibrahimovic a eu une soirée à oublier

Malgré les protestations d’O’Hara selon lesquelles le Real Madrid restait une super puissance à ce niveau, Cundy a plutôt fait référence à la compétition la saison dernière lorsque Chelsea les a dépassés en route vers le trophée.

La finale, disputée au Portugal, était entre deux équipes anglaises alors que City participait à leur toute première finale de Ligue des champions.

Et Cundy ne peut tout simplement pas imaginer un scénario où au moins une équipe anglaise atteint la finale cette fois-ci.

« Oubliez de dire » ils sont allés au San Siro « », a-t-il ajouté. « Ce n’est pas l’AC Milan que nous avons vu avec George Weah là-dedans, Ruud Gullit là-dedans, Shevchenko là-dedans.

Phillips avait Zlatan Ibrahimovic dans sa poche arrière

« Chelsea a écrasé la Juve 4-0, Man City a écrasé le PSG, Liverpool a battu le groupe. Cette compétition, en ce moment, ne concerne que des équipes anglaises. Ce sera la meilleure des équipes anglaises et du Bayern Munich, c’est ce que nous regardons ici.

« En Ligue des champions, la qualité s’est complètement désintégrée. La Premier League est de loin, et ce n’est même pas proche, je ne peux pas croire ce que vous et moi venons de regarder.

« Liverpool était juste, dans toutes les positions, dix fois supérieur. Nat Phillips ressemblait à Maldini à l’arrière !

« Que regardons-nous, que se passe-t-il ici ? »