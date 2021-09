L’AC Milan a semblé posé et professionnel jusqu’à présent cette saison

Il semble que les jours sombres de l’AC Milan soient désormais révolus. Fini le temps de la porte tournante managériale, du changement de propriétaire, des grévistes inefficaces, etc. Les Rossoneri se retrouvent hors du gouffre le plus profond et ne peuvent que lever les yeux maintenant. Le match d’hier contre la Lazio était la dernière indication qu’ils se sont bien compris.

L’AC Milan a l’air posé et professionnel

Les résultats jusqu’à présent

Milan a terminé la saison dernière à la deuxième place de la Serie A. Ils sont finalement revenus en Ligue des champions et avaient une chance légitime de remporter le titre de Serie A. Leur poursuite a été écourtée en raison des blessures constantes et persistantes de Zlatan Ibrahimovic et Ismael Bennacer, mais à la fin de la journée, ils ont atteint leur objectif des quatre premiers.

Tout s’est déroulé selon le script jusqu’à présent cette saison.

Le premier match de la saison est venu contre la Sampdoria. Milan était sans un certain nombre de joueurs, et ils ont souvent lutté tout au long du match. Cela étant dit, la défense et le nouveau gardien de but ont gardé une cage inviolée, tandis que Brahim Diaz a marqué le but vainqueur. Ce fut un moment majeur pour Diaz, car il est chargé de remplacer Hakan Calhanoglu.

Le deuxième match a été un spectacle pour les fidèles milanais. Milan a démoli Cagliari par un score de 4-1. Le garçon vedette Sandro Tonali a marqué un coup franc époustouflant, Rafael Leao a marqué un but et la nouvelle recrue Olivier Giroud s’est pavanée avec un doublé lisse.

Ces matches, cependant, étaient des victoires attendues pour Milan. Leur prochain match, contre la Lazio, devait être le premier test de la saison. Avant le match, la Lazio ressemblait à un mastodonte montant sous la direction du nouveau manager Maurizio Sarri. Ils ont démoli Empoli et Spezia avec un score combiné de 9-2. Sarri a un record de succès en attaque en Italie et il a l’attaquant vedette Ciro Immobile.

Milan a cependant joué un excellent match. Ils semblaient confiants et pensaient qu’ils étaient la meilleure équipe. Leao a marqué le premier but. Kessie est revenu et avait fière allure, et Ibrahimovic a également fait ses débuts dans la saison et l’a marqué d’un but. Milan est sorti vainqueur avec une victoire 2-0.

Prochainement

C’est le début de la saison, mais beaucoup peuvent affirmer que Milan ressemble à la meilleure équipe d’Italie en ce moment. La Lazio, bien sûr, a une défaite maintenant. L’Inter a fait match nul à la Sampdoria le week-end dernier. La Juventus est dans le désarroi. Napoli et Roma, cependant, semblent améliorés par rapport à la saison dernière.

Le reste de ce mois, cependant, sera difficile pour les Rossoneri. Cela commence dès mercredi lorsque Milan se rend à Anfield pour affronter Liverpool. Les attentes peuvent être plus faibles contre un adversaire de premier plan, mais Milan ne montre aucun signe de ralentissement alors qu’il continue de se rétablir. Olivier Giroud s’est maintenant remis de COVID-19 également.

Milan affronte également une équipe de la Juventus en colère (et potentiellement plus motivée), ainsi que l’Atletico Madrid, champion en titre de la Liga. Ils auront des pauses ici et là contre ce qui devrait être des adversaires plus faciles à Venezia et Spezia.

Le mois sera difficile, mais Milan a vraiment l’air différent et fait preuve d’un équilibre et d’un professionnalisme jamais vus depuis des années au San Siro.

