L’AC Milan accueille Cagliari lors de la 37e journée

15/05/2021 à 20:46 CEST

Dimanche prochain à 20h45 se jouera le match du trente-septième tour de Serie A, dans lequel nous verrons le Milan et à Cagliari dans le Giuseppe Meazza.

le AC Milan affronte avec un esprit renforcé la rencontre de la trente-septième journée pour canaliser une séquence positive après avoir remporté ses deux derniers matchs 0-7 et 0-3, le premier contre le Turin loin de chez soi et le deuxième contre Juventus à domicile. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 23 des 36 matches disputés jusqu’à présent en Serie A, avec une séquence de 72 buts pour et 41 contre.

Pour sa part, le Cagliari a réalisé un nul nul contre le Fiorentina, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le AC Milan. Sur les 36 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le Cagliari il en a remporté neuf avec un bilan de 43 buts contre 58 encaissés.

En tant que local, le AC Milan il a gagné huit fois, il a perdu cinq fois et il a fait match nul cinq fois en 18 matchs disputés jusqu’à présent, on ne pourra donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner . Dans le rôle de visiteur, le Cagliari a un bilan de quatre victoires, neuf défaites et cinq nuls en 18 matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la AC Milan pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la AC Milan et le bilan est de 18 victoires, une défaite et deux nuls en faveur de l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est à noter, qui ont 15 matchs d’affilée remportant à domicile contre Cagliari. La dernière fois qu’ils ont affronté le Milan et le Cagliari dans ce tournoi, c’était en janvier 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 0-2 en faveur des locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Serie A, on peut voir que les deux équipes sont séparées par 39 points en faveur de la AC Milan. Les locaux, avant ce match, sont à la troisième place avec 75 points au classement. De leur côté, les visiteurs totalisent 36 points et occupent la quinzième position du tournoi.