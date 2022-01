L’AC Milan accueille la Roma en Serie A Clash

L’AC Milan affronte la Roma de Jose Mourinho à San Siro dans un match monumental pour débuter 2022. Dans l’état actuel des choses, Milan occupe actuellement la deuxième place du classement de Serie A. Ils ont récolté 42 points en 19 matches mais se situent à quatre points de leur rival de la ville, l’Inter Milan. Les Rossoneri naviguent régulièrement vers une place parmi les quatre premiers, mais restent dans le vif du sujet pour le Scudetto.

La Roma est sixième du classement. Bien qu’ils aient une chance très réaliste de faire la Ligue Europa, leurs ambitions sont bien plus élevées. Cela, bien sûr, est dû au fait que Mourinho est leur manager. La Roma a fait match nul lors de son dernier match, mais il y a un peu plus de deux semaines, elle a battu l’Atalanta 4-1. Six points séparent Roma et une place parmi les quatre premiers.

Milan AC – Roma : Aperçu du match

Formulaire d’équipe

Milan a connu une fin difficile en 2021. Leur dernier match était une victoire contre Empoli, mais un manque d’effort défensif a signifié deux buts encaissés contre une attaque médiocre. Avant cela, ils ont perdu contre Napoli, ont fait match nul avec l’Udinese et ont perdu contre un Liverpool en désavantage numérique, ce qui a coûté à Milan un tir en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Avant cela, cependant, Milan était sur une séquence de trois victoires consécutives où il a battu ses adversaires par un score combiné de 8-1. Ils doivent revenir à ces moyens pour concourir pour la couronne de Serie A. Un joueur majeur reste cependant absent pour le reste de la saison à Simon Kjaer.

Les deux derniers matchs de la Roma ont déjà été mentionnés. Avant cela, ils avaient battu Spezia et le CSKA Sofia mais se sont inclinés 3-0 face à l’Inter. L’équipe est bonne mais plutôt incohérente et ne s’accroche pas toujours aux adversaires de haut niveau.

La dernière fois que les deux clubs se sont affrontés, c’était en octobre de l’année dernière. Milan s’est retrouvé 2-0 mais a joué de façon précaire après un carton rouge. La Roma a marqué pour rendre les choses intéressantes à 2-1, mais c’est arrivé trop tard à la 93e minute.

Problèmes d’alignement pour Milan

L’absence de Kjaer est une perte majeure. Alessio Romagnoli comble le vide, du moins pour l’instant, avant qu’un éventuel transfert en janvier ne soit effectué. Romagnoli reste le capitaine du club, mais son jeu a décliné au cours des deux dernières saisons. Fikayo Tomori est très fiable dans le dos, mais il y a des inquiétudes concernant Romagnoli.

Franck Kessie et Ismael Bennacer participent à la Coupe d’Afrique des Nations pour leurs pays respectifs. Cela signifie que le double pivot probable du milieu de terrain sera Sandro Tonali et Tiemoue Bakayoko. Tonali a été fantastique tout au long de la saison. Comme Tomori, il n’y a pas de soucis concernant sa place dans l’alignement. L’inquiétant entoure Bakayoko. Bien qu’il soit très bon lors de son premier passage à Milan il y a quelques saisons, il n’a pas été un joueur idéal cette saison. Cela peut être dû en grande partie à sa blessure et à sa récupération, alors peut-être que la pause des vacances apportera un joueur revigoré.

Les blessures de Rafael Leao et d’Ante Rebic ont entraîné une baisse importante de l’attaque de Milan. Les remplaçants chez Junior Messias et Alexis Saelemaekers n’ont pas été les meilleurs, mais ils devraient commencer contre la Roma. Brahim Diaz devra assumer une grande partie de la créativité.

Milan devra également prendre une décision à l’avance entre Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud, qui ont tous deux souffert de blessures tout au long de la saison.

Photo principale

