L’AC Milan accueille la Sampdoria

04/02/2021 à 12:34 CEST

Samedi prochain à 12h30 se jouera le match de la vingt-neuvième journée de Serie A, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Milan Pourtant le Sampdoria dans le Giuseppe Meazza.

le AC Milan affronte avec optimisme le match de la vingt-neuvième journée pour consolider une séquence positive après avoir remporté le Fiorentina dans le Artemio Franchi par 2-3, avec autant de Zlatan Ibrahimovic, Hakan calhanoglu et Brahim Diaz. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans 18 des 28 matchs joués à ce jour et ont réussi à marquer 53 buts pour et 33 contre.

Pour sa part, Sampdoria a réussi à vaincre le Turin 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Antonio Candreva, il espère donc répéter le résultat, maintenant dans le fief de la AC Milan. À ce jour, sur les 28 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté 10 avec un bilan de 38 buts en faveur et 42 contre.

En tant que local, le AC Milan Il a réalisé des chiffres de six victoires, quatre défaites et quatre nuls en 14 matchs disputés dans son stade, des chiffres qui peuvent sembler encourageants pour le Sampdoria, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches disputés dans le Giuseppe Meazza. Dans le rôle de visiteur, le Sampdoria Il a un bilan de quatre victoires, sept défaites et trois nuls en 14 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade. AC Milan si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le Giuseppe Meazza et les résultats sont 15 victoires, quatre défaites et quatre nuls en faveur de la AC Milan. De même, les locaux ont un total de trois matchs consécutifs invaincus contre ce rival en Serie A. La dernière fois qu’ils ont affronté le Milan et la Sampdoria dans ce tournoi, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé sur un score de 1-2 pour les locaux.

En ce moment, entre le AC Milan et la Sampdoria il y a une différence de 24 points dans le classement. Les locaux viennent à la réunion en deuxième position et avec 59 points dans le casier. De son côté, le Sampdoria il compte 35 points et se classe 10e de la compétition.