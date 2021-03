L’AC Milan accueille Naples

13/03/2021 à 20:46 CET



Dimanche prochain à 20h45 se jouera le match de la vingt-septième journée de Serie A, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Milan et à Naples dans le Giuseppe Meazza.

Le AC Milan fait face avec optimisme pour le match du vingt-septième jour après avoir remporté le Hellas Vérone dans le Stadio Marcantonio Bentegodi par 0-2, avec autant de Diogo Dalot Oui Rade Krunic. De plus, les locaux ont gagné 17 des 26 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 50 buts en faveur et 30 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Naples Il a remporté la victoire contre le Bologne lors de leur dernier match de la compétition (3-1), avec des buts de Victor Osimhen Oui Lorenzo Insigne, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade AC Milan. À ce jour, sur les 25 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, ils en ont remporté 15 avec un chiffre de 55 buts en faveur et 29 contre.

En termes de performances à domicile, le AC Milan il a gagné six fois, a été battu trois fois et a fait match nul quatre fois en 13 matchs disputés jusqu’à présent, ce qui semble montrer qu’il n’est pas l’une des équipes les plus difficiles à battre dans son stade. À la maison, le Naples Il a un bilan de six victoires, cinq défaites et un match nul en 12 matchs joués, ce qui en fait une équipe qui a tendance à marquer des points à l’extérieur.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du AC Milan et les résultats sont trois défaites et neuf nuls pour les locaux. À son tour, l’équipe locale accumule une séquence de quatre matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Naples. La dernière rencontre que les deux équipes ont disputée dans cette compétition a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminée par un score de 1-3 pour le Milan.

En ce qui concerne sa position dans le classement de la Serie A, on peut voir qu’entre le AC Milan et le Naples il y a une différence de neuf points. Les locaux, avant ce match, sont à la deuxième place avec 56 points au classement. Pour sa part, Naples il compte 47 points et occupe la sixième place du classement.