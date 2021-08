L’AC Milan affronte la Sampdoria dans un début de saison difficile en Serie A

L’AC Milan entame sa saison et sa campagne de Serie A contre la Sampdoria au stade Luigi Ferraris. Les Rossoneri abordent la saison avec de grandes attentes après avoir terminé deuxièmes de Serie A la saison dernière et faire enfin leur retour dans la très convoitée Ligue des champions. Le « géant endormi » européen semble enfin se réveiller et ils doivent commencer la saison 2021/22 en beauté.

Blessures

Un thème commun pour Milan au fil des ans a été les blessures, et ce n’est pas différent cette campagne. Tout d’abord, l’attaquant vedette Zlatan Ibrahimovic sera absent. Il n’y a actuellement aucune date fixée pour son retour, bien qu’on pense qu’il sera plus tôt que prévu. Le Suédois a mené la charge de buteur de Milan la saison dernière, et ils sont passés du premier rang de la ligue à planer dans les quatre premières places à chaque fois qu’il tombait. Ibrahimovic est peut-être dans ses années crépusculaires, mais son importance pour l’équipe ne peut être sous-estimée.

La deuxième blessure est celle de l’une des stars les plus régulières de Milan, Franck Kessie. L’Ivoirien a marqué 11 buts en championnat la saison dernière depuis une position de milieu de terrain, bien que la plupart venant du point de penalty. Cela étant dit, il est un leader sur le terrain et le tireur de penalty choisi par Milan. Il manquera le premier match et peut-être aussi le prochain match avant la trêve internationale rapide.

Onze attendu pour l’AC Milan

Mike Maignan débutera dans le but. Il a été solide tout au long de la pré-saison, ce qui est un signe positif. Cela étant dit, il assume l’énorme responsabilité de se mettre à la place de Gianluigi Donnarumma. Un premier match sans faute, avec quelques arrêts solides, aura tous les fidèles milanais du côté de Maignan.

Heureusement pour Milan, il n’y a pas de blessures défensives. La défense est une force de cette équipe et ils seront prêts à partir. Theo Hernandez et Davide Calabria occuperont les postes d’arrière, tandis que Fikayo Tomori et Simon Kjaer occuperont le milieu. Ils ont été une excellente unité toute la saison dernière et devraient être les mêmes une fois de plus.

Il y aura deux milieux de terrain en raison de la formation préférée du manager Stefano Pioli en 4-2-3-1. Ismael Bennacer débutera après son combat contre COVID-19. C’est un énorme soulagement pour Milan, car Bennacer a passé une grande partie de la saison dernière sur la touche. Sandro Tonali, le jeune Italien au potentiel illimité, remplacera Kessie. Tonali a bien performé en pré-saison et cherchera à faire de même dans ce match.

Les trois joueurs derrière les attaquants sont probablement Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz et Rafael Leao. Milan était à la recherche d’un ailier droit, mais n’a pas encore bougé, ce qui signifie que Saelemakers est susceptible de commencer. Diaz remplace Hakan Calhanoglu, désormais décédé, bien que Diaz ait amélioré son jeu d’un cran vers la fin de la saison dernière. La position de gauche est un débat entre Leao et Ante Rebic.

Olivier Giroud est susceptible d’occuper le seul rôle d’attaquant. L’attaquant français est arrivé à Milan en grande pompe et sera un élément crucial de l’équipe. Giroud a marqué un doublé lors de son dernier match de pré-saison et aurait pu réussir un triplé sans un tir sur le poteau. Giroud, sans aucun doute, a ce qu’il faut pour mener la ligne de Milan pendant l’absence d’Ibrahimovic.

Prédiction de match

Milan AC 1-0 Sampdoria

De toute évidence, Milan n’est pas prêt à aligner son meilleur XI possible. Cela étant dit, ils forment toujours une équipe décente qui a de l’expérience en jouant les uns avec les autres. Attendez-vous à ce que les Rossoneri détiennent la majeure partie de la possession et qu’ils jouent une défense avare pour arrêter les opportunités de contre-attaque.

Le jeu n’est peut-être pas joli, mais Milan devrait repartir avec trois points.

