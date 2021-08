L’AC Milan affronte un tirage difficile en Ligue des champions

L’AC Milan est absent de la Ligue des champions depuis près d’une décennie. Après une bonne forme la saison dernière, les Rossoneri sont de retour. Ils auraient toutefois espéré mieux lors du tirage d’hier, car ils étaient placés dans un groupe difficile. Être dans le Pot 4 le garantissait presque, mais Milan affronte un vainqueur de la ligue et un récent vainqueur de la Ligue des champions.

L’AC Milan obtient un tirage au sort difficile en Ligue des champions

Les meilleurs adversaires

Milan a été placé dans le groupe B. Cela les place face à l’Atletico Madrid, Liverpool et Porto.

L’Atletico, bien sûr, est le champion en titre de la Liga. Leur défense est ferme, et quelque chose qui a toujours été un élément de base d’une équipe dirigée par Diego Simeone. Jan Oblak donnera sûrement des coups à Milan, et les buts peuvent être difficiles à atteindre. En dehors de cela, l’équipe est très bien équilibrée. Le milieu de terrain est solide et comprend un ancien ennemi de Serie A de Milan à Rodrigo de Paul. Luis Suarez donnera aux défenseurs centraux Fikayo Tomori et Simon Kjaer un défi majeur. Une autre histoire intéressante ici est que l’Atletico était la dernière équipe que Milan a jouée en Ligue des champions lors de la saison 2013/14.

Liverpool regorge de talent. Les blessures ont freiné l’équipe la saison dernière, mais elles seront de retour en force. Mohammed Salah et Sadio Mane seront partout sur le terrain, donnant à Theo Hernandez et Davide Calabria les tâches les plus importantes sur le terrain. Même les attaquants forts et expérimentés de Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud auront du mal contre un meilleur défenseur comme Virgil van Dijk.

Milan et Liverpool ont une histoire bien remplie en Ligue des champions. Liverpool, bien sûr, a remporté la célèbre victoire de retour lors de la finale de 2005, et Milan a trouvé sa « revanche » peu de temps après lors de la finale de 2007.

L’opportunité pour l’AC Milan

Il est sûr de dire que Milan ne sera pas favori contre l’Atletico ou Liverpool. L’adversaire contre lequel tenter d’accumuler des points sera Porto. Le club portugais a terminé deuxième de son championnat la saison dernière.

Cela étant dit, ils ont encore beaucoup de qualité. Pepe est un vétéran chevronné et leur capitaine. Sergio Oliveira est un génie au milieu de terrain. Luis Diaz et Jesus Corona sont des menaces d’attaque majeures.

Sur le papier, les Milanais sont encore plus talentueux. Gagner les deux matches contre Porto sera crucial si Milan souhaite avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale.

