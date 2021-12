L’AC Milan annonce un nouveau projet de stade

L’AC Milan a annoncé le projet de son nouveau stade, et il sera partagé avec son rival de la ville, l’Inter Milan. Le projet a été conçu par Populous, qui est la même entreprise qui a conçu le dernier stade de Tottenham. Le stade devrait être achevé d’ici 2027 avec une capacité de 65 000 spectateurs.

Outre le stade de Tottenham, Populous a également participé aux Jeux olympiques de Londres 2012, au stade de Wembley, à l’Estadio Da Luz à Lisbonne, au stade des Yankees de New York, etc. Populous connaît certainement une ou deux choses en matière de conception de stade. Les raisons pour lesquelles les équipes milanaises ont choisi le groupe sont évidentes.

Le projet s’appelle « La Cattedrale » ou « La cathédrale ». Un nom approprié pour l’histoire italienne.

« Le nouveau San Siro sera le plus beau stade du monde pour sa forte identité et sa reconnaissabilité. Une arène attrayante, accessible et durable pour la ville de Milan qui facilitera la croissance des clubs et leur compétitivité mondiale », a déclaré Paolo Scaroni, président de l’AC Milan.

Ce sont de lourdes attentes. Les travaux antérieurs de Populous montrent que cela est possible, cependant.

L’avenir

Les géants milanais optent clairement ici pour une approche moderne. Un stade amélioré crée plus de revenus, ce qui semble être l’objectif final. En dehors de cela, « La Cathédrale » a d’autres objectifs. Tout d’abord, il présente une célébration du patrimoine artistique et culturel de la ville. C’est toujours important en Italie.

En plus de cela, le stade a également des objectifs de durabilité. Tout d’abord, un grand espace vert entoure « la cathédrale ». De plus, il est prévu que l’ensemble de la zone soit neutre en carbone et dispose d’une technologie de pointe en matière d’utilisation de l’eau et de l’électricité. C’est important pour une zone qui accueillera des dizaines de milliers de personnes chaque semaine. Les conceptions du quartier du stade indiquent également qu’il sera réservé aux piétons. Cela s’inscrit dans la démarche de développement durable des clubs.

Le San Siro historique

Dire au revoir à l’emblématique San Siro n’est cependant pas facile. Les deux clubs milanais y ont vu des moments historiques s’y dérouler et espèrent en avoir encore plus avant 2027. Le San Siro reste l’un des meilleurs stades du football, même s’il a ouvert il y a près de 100 ans en 1926. Il détient également une capacité de plus de 80 000, ce qui en fait le plus grand stade d’Italie et l’un des plus grands d’Europe.

Cette décision arrive à point nommé pour les deux clubs milanais. Les deux continuent de montrer leur réémergence à la fois au niveau national et en Europe. Un nouveau stade ne fait que renforcer leur attractivité pour les futurs joueurs et supporters.

Les prochaines phases du projet sont à venir dans les prochains mois. Le design final de « The Cathedral » sort dans les dernières étapes de 2022. Le San Siro vit encore quelques années. Les clubs milanais ont désormais leurs dernières chances de remporter des trophées dans le stade historique. Cette prochaine étape présente cependant une formidable opportunité de rattraper le rythme de modernisation du football européen.

