L’AC Milan bat la Sampdoria 1-0

23/08/2021 à 22h45 CEST

Les Milan a bien débuté en Serie A, grâce à une victoire à domicile du Sampdoria par 0-1 dans le duel disputé lundi dans le Luigi ferraris. Avec ce résultat, l’équipe rojinegro est huitième avec trois points à la fin du match et le Sampdoria seizième avec aucun point dans le casier après le match.

Le match a débuté de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Brahim Diaz dans la minute 9. Avec ce 0-1 a terminé la première partie du match.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé par un résultat de 0-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Sampdoria a donné accès à Nicola Murru, Valério Verre et Adrien Silva pour Tommaso Augello, Manolo gabbiadini et Albin ekdal, Pendant ce temps, il Milan a donné accès à Ante Rebic, Ismaël Bennacer, Alessandro Florenzi et Alessio romagnoli pour Rafael Léao, Brahim Diaz, Alexis Saelemaekers et Davide Calabre.

L’arbitre a donné un carton jaune à Manolo gabbiadini, Nicola Murru et Bartosz Bereszynski par l’équipe locale déjà Simon Kjaer par l’équipe rojinegro.

Le deuxième jour le Sampdoria jouera contre lui Sassuolo à la maison et le AC Milan jouera son match contre lui Cagliari dans son fief.

Fiche techniqueSampdoria :Mike Maignan, Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Alexis Saelemaekers, Rade Krunic, Brahim Díaz, Sandro Tonali, Rafael Leao et Olivier GiroudAC Milan:Emil Audero, Bartosz Bereszynski, Maya Yoshida, Omar Colley, Tommaso Augello, Antonio Candreva, Manolo Gabbiadini, Morten Thorsby, Albin Ekdal, Mikkel Damsgaard et Fabio QuagliarellaStade:Luigi ferrarisButs:Brahim Diaz (0-1, min. 9)