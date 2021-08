L’AC Milan conclut un accord avec Josip Ilicic de l’Atalanta

Selon Gianluca Di Marzio, l’AC Milan a conclu un accord avec le milieu offensif de l’Atalanta Josip Ilicic. Le manager de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, a annoncé la semaine dernière qu’Ilicic était à la recherche d’une “nouvelle aventure”, et Milan est arrivé en trombe. Milan n’a pas encore conclu d’accord avec son autre club de Serie A, mais il est clair que leur motivation est de le faire après avoir accepté avec le joueur lui-même.

L’AC Milan parvient à un accord avec Josip Ilicic

Le besoin d’un milieu offensif

Pour l’instant, la profondeur de Milan au milieu de terrain offensif est Brahim Diaz et Daniel Maldini. Diaz a éclaté vers la fin de la saison dernière. Cela étant dit, il reste mieux adapté comme substitut d’impact. Maldini, le fils de la légende milanaise Paolo Maldini, est encore jeune et inexpérimenté. Bien qu’il soit susceptible de rester dans l’équipe, il est trop tôt pour des minutes importantes sur le terrain pour le jeune milieu de terrain.

Ilicic comblera le vide de Hakan Calhanoglu. Calhanoglu, parti pour l’Inter Milan, a été solide tout au long de sa carrière milanaise mais légèrement inconstant. Ilicic apporte avec lui un ensemble d’expériences en Serie A, ainsi qu’une expérience en Ligue des champions avec l’Atalanta récemment. Le Slovène de 33 ans est très expérimenté tant en club qu’en international.

La qualité de Josip Ilicic

La saison dernière a été une année décente pour Ilicic, puisqu’il a marqué six buts et fourni dix passes décisives en 28 matches de championnat. La saison précédente, il avait marqué 15 buts et fourni huit passes décisives en 26 matches. En sept matchs de Ligue des champions en 2019/20, Ilicic a marqué cinq buts et fourni une passe décisive.

Ses chiffres ont toujours été solides et il a été un protagoniste de l’attaque époustouflante d’Atalanta. Il est créatif et calme avec le ballon, exactement ce dont Milan a besoin.

Enfin, Milan a une équipe assez jeune. Les dirigeants Zlatan Ibrahimovic et Simon Kjaer adoreront avoir plus de vétérans tels qu’Olivier Giroud et peut-être Ilicic. Les jeunes joueurs apprendront certainement beaucoup aussi.

