L’AC Milan conclut un prêt avec option d’achat pour Brahim Diaz

Le Real Madrid et l’AC Milan finalisent le transfert de Brahim Diaz en prêt avec une clause d’option d’achat de 30 millions d’euros, selon un rapport de Fabrizio Romano. L’accord devrait être finalisé dans les prochains jours.

Brahim Diaz aimerait continuer avec l’AC Milan et Carlo Ancelotti ne s’y oppose pas. Avec une “surréservation” d’ailiers – Hazard, Vinicius JR, Asensio, Rodrygo, Bale, Kubo et même Odegaard, Isco et Arribas en option – le Real Madrid n’a pas pu forcer la main de Brahim. Après avoir joué un rôle de premier plan pour l’entraîneur de l’AC Milan, Stefano Pioli, rôle qui a permis d’assurer la Ligue des champions pour la saison prochaine, Brahim cherche à poursuivre sa carrière à l’étranger.

Malgré une vente potentielle de 30 millions d’euros en 2022, un rapport d’AS indique que le Real Madrid inclurait une clause de rachat dans l’accord. Brahim est considéré comme l’un des meilleurs talents U21 d’Espagne, et Madrid laisse rarement un talent comme Brahim partir sans aucune option de rachat ou droit de premier refus. Le jeune meneur de jeu a fait ses débuts espagnols complets contre la Lituanie hier soir, marquant le deuxième but de l’équipe. La polyvalence de Brahim, en plus d’être ambidextre, signifie qu’il peut jouer dans 3-4 positions dans la ligne d’attaque et a contribué à pousser sa valorisation à 30 millions d’euros.