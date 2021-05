L’AC Milan confirme que Gianluigi Donnarumma partira en transfert libre au milieu des liens entre Chelsea et Manchester United, l’avenir de Romelu Lukaku à l’Inter est incertain après la sortie d’Antonio Conte

Gianluigi Donnarumma quittera Milan en transfert gratuit cet été, a confirmé Paolo Maldini.

La légende du club Maldini, qui est désormais directeur technique du San Siro, a annoncé le départ de leur jeune gardien de but lors d’une diffusion en direct sur la chaîne Twitch officielle du club mercredi soir.

Donnarumma sera disponible cet été

Il a défendu Donnarumma au cours de la séparation et a déclaré: «Parfois, les gens ne réalisent pas ce que signifie être un professionnel, il n’a pas manqué de respect.

«Je pense que nous devrions remercier tous les joueurs qui ont contribué à cette saison incroyable. Gigio était un leader et souvent le capitaine.

«Les gens ne réalisent parfois pas ce que signifie être un professionnel, cela signifie que vous devez être prêt à changer de club.

«C’est difficile à accepter, je m’en rends compte, mais il est aussi de plus en plus difficile de voir un [entire] carrière dans une équipe.

«Nous devons respecter ceux qui ont tant donné à Milan et nous rappeler que Donnarumma n’a pas manqué de respect pour nous.

«Il peut arriver que vous deviez parfois emprunter des chemins différents. Je ne peux que lui souhaiter le meilleur.

Donnarumma est un habitué de Milan depuis qu’il est entré en scène à l’âge de 16 ans

Donnarumma, qui n’a encore que 22 ans, a fait plus de 200 apparitions pour les géants italiens, mais va maintenant faire un pas ailleurs.

Le duo de Premier League Manchester United et Chelsea a déjà été lié à lui et pourrait chercher à recruter l’un des gardiens de but les plus prometteurs du monde sur un jeu gratuit.

Il y aura aussi sans aucun doute un intérêt de toute l’Europe.

Quelques heures après l’annonce de Donnarumma à Milan, les rivaux amers de l’Inter avaient la nouvelle d’un départ de leur propre chef.

Le manager Antonio Conte, qui a conduit le club au titre de Serie A cette saison, a quitté le club d’un commun accord.

Lukaku a redécouvert sa touche de buteur en Italie

Cela a suscité des spéculations et des incertitudes concernant un certain nombre de leurs principales stars.

L’un de ces joueurs est Romelu Lukaku, qui a été vanté pour un retour à Chelsea.

Le Belge, qui a rejoint les Blues pour 18 millions de livres sterling depuis Anderlecht en 2011, n’a joué que 15 fois pour le club avant d’être vendu à Everton trois ans plus tard.

Il est depuis devenu l’un des grévistes les plus prolifiques d’Europe.

Lukaku a été vendu à l’époque de Jose Mourinho à Chelsea

Plus tôt ce mois-ci, Charlie Austin a déclaré à talkSPORT que Lukaku était exactement ce dont Chelsea avait besoin.

Austin a déclaré sur le talkSPORT Breakfast: «Lukaku correspond au moule pour ce que Chelsea réclame, n’est-ce pas?

«Il est parti, il a remporté la Serie A, il a marqué des buts, après des buts, après des buts.

«Il pourrait penser:” Je reviendrai en Angleterre maintenant, je faisais partie de Chelsea au début, je sens que je peux revenir et bien essayer “.

«C’est un joueur de premier plan. Il a quitté Man United et c’était une décision folle de leur part de le laisser partir. Ce fut une grosse perte pour Man United.

«Il serait brillant pour la Premier League et Chelsea.»