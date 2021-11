L’AC Milan continue d’entrer dans l’histoire de la Serie A

02/11/2021 à 18:49 CET

L’AC Milan de Stefano Pioli reste imparable en Serie A avec 10 victoires lors des 11 premières journées de match. Il a un total de 31 points sur 33 possibles et est en tête du classement avec Naples, également avec 31. Les deux sont deux des équipes les plus en forme en Italie et dans le reste de l’Europe.: ils ne savent pas ce que c’est que de perdre dans le tournoi régulier et ils sont, avec Liverpool et Fribourg, les seules équipes à ne pas l’avoir fait dans les cinq ligues majeures lors de la saison 2021/22.

Les Italiens, qui jusqu’à présent n’ont pas fait du bon travail en Ligue des champions avec trois défaites lors des trois premières journées de la phase de groupes, C’est la quatrième équipe de l’histoire de la Serie A à remporter 10 victoires lors des 11 premières journées du championnat (même record actuel que l’équipe de Luciano Spalletti) après l’AS Rome, la Juventus (2) et Napoli (2). L’équipe Rossoneri est l’un des grands candidats au titre après avoir terminé deuxième la saison dernière.

11/10 – L’AC Milan est devenu la 4e équipe de l’histoire de Serie A à remporter 10 des 11 premiers matchs de la saison, après la Roma, la Juventus (deux fois) et Napoli (deux fois). Frénétique #RomaMilan pic.twitter.com/MlztrrPQdx – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 31 octobre 2021

L’équipe milanaise a battu l’AS Roma de José Mourinho à l’extérieur (1-2) lors de la dernière journéemalgré avoir joué la dernière demi-heure du match avec un joueur de moins après l’expulsion de Theo Hernández. Les buts de Zlatan Ibrahimovic et Kessié ont annulé celui d’El Shaarawy, qui n’est arrivé qu’à la 93e minute du match. Avec les trois points, l’AC Milan compte trois victoires consécutives après avoir perdu contre Porto lors de la troisième journée de la Ligue des champions et un total de sept en Serie A.

Naples et l’AC Milan, les deux rivaux les plus autoritaires

Les hommes de Stefano Pioli se sont imposés comme l’une des équipes les plus fortes du championnat avec seulement 10 buts encaissés lors des 11 premières journées de Serie A. Seul le Napoli de Luciano Spalletti, avec le même score, maintient le rythme de l’une des équipes les plus favorites pour le titre : l’équipe napolitaine a battu Salernitana au minimum et ajoute également 31 points. Il est actuellement leader à la différence de buts : il en compte 23 et n’en a encaissé que trois, pour les 25 et 10 du rossoneri.

Les deux sont deux des seuls clubs, avec la Juventus et l’AS Roma, à avoir réussi à signer un départ pratiquement parfait lors du match aller de la saison dans toute l’histoire de la Serie A.. Avec un total de sept points d’avance sur l’Inter, qui n’a pas échoué lors de son match contre l’Udinese à Giuseppe Meazza, restent les deux premiers prétendants au titre devant d’autres candidats comme l’Inter lui-même, la Juventus, l’AS Roma ou l’Atalanta.