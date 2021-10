L’AC Milan continue sur sa lancée

28/10/2021 à 16h05 CEST

L’AC Milan de Stefano Pioli reste imbattable en Serie A avec neuf victoires et un seul nul lors des 10 premières journées de match. Un but solitaire d’Olivier Giroud dans le premier quart d’heure face à Turin a suffi à additionner les trois points et se positionner en leader provisoire des solos en l’absence de ce que fait Naples dans son match contre Bologne.

Les Italiens, qui en Ligue des champions ont connu bien plus de difficultés que le championnat national, Ils ont ajouté 28 points sur 30 possibles à ce départ et ont signé le deuxième meilleur record de leur histoire: lors de la saison 1954/55, sous les ordres de Béla Guttmann, ils signent également neuf victoires et un nul et Ils ont fini par remporter le titre, le deuxième dans la liste des Milanais.

9 – L’AC Milan a remporté neuf de ses 10 premiers matches d’une saison de Serie A pour la deuxième fois de son histoire, après l’avoir remporté lors de la campagne 1954/55, sous la direction de Béla Guttmann (W9 D1). Dominant # MilanTurin pic.twitter.com/5HuJjUQDtN – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 26 octobre 2021

Les rossoneri ils ont fait tomber Torino avec une version grise et ont mis la pression sur le Napoli de Luciano Spalletti, qui a échoué contre l’AS Roma et a concédé ses premiers points de la saison 2021/22. L’AC Milan et Naples sont les deux seules équipes italiennes à ne pas savoir ce que c’est que de perdre en championnat national : oui, d’autres favoris comme l’Inter de Milan (1), l’Atalanta (2), l’AS Roma (3) ou la Juventus (3).

Quasiment sans options en Ligue des champions, la Serie A est la priorité

L’équipe milanaise n’a pas réussi à transférer son autorité dans le pays transalpin à la Ligue des champions : Avec trois défaites lors des trois premières journées contre Liverpool (3-2), l’Atlético de Madrid (1-2) et Porto (1-0), le ticket pour les huitièmes de finale est pratiquement une utopie.. Les Italiens, deuxième équipe la plus titrée de la compétition, sont de retour après sept ans d’attente et les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes.

Ceux de Stefano Pioli chercheront, au moins, le billet pour la Ligue Europa en tant que troisième classé au deuxième tour de la phase de groupes, bien que la priorité absolue du club passe par la Serie A.. Après avoir concouru pour le titre jusqu’à la dernière ligne droite la saison dernière, l’AC Milan veut à nouveau gagner après une décennie (en 2011, il a remporté son dernier Scudetto).