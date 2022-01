L’AC Milan envisage Eric Bailly de Manchester United comme remplaçant possible de l’arrière central – Man United News And Transfer News

L’AC Milan est à la recherche d’un nouveau défenseur central et envisagerait de faire un pas pour Eric Bailly de Manchester United.

L’arrière central régulier Simon Kjaer est absent pour le reste de la saison en raison d’une blessure au genou.

Le club italien se tourne maintenant vers la signature d’un remplaçant pour combler le vide pour le reste de la saison.

Selon Milanlive.it, Bailly, qui participe actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations, est sur la liste restreinte des Rossoneri.

Il a été rapporté que le défenseur central n’était pas satisfait de son temps de jeu à United malgré la signature d’un nouveau contrat en avril dernier.

Il est au club depuis 2016 mais n’a disputé que 70 matches de Premier League.

Son séjour au club a été entravé par une série de blessures graves et, par conséquent, il n’a pas pu prétendre à un rôle de titulaire régulier dans l’équipe.

Le point de vente rapporte également que d’autres joueurs marginaux de Premier League, tels que Pablo Mari d’Arsenal, Malang Sarr de Chelsea et Nathan Ake de Manchester City sont également en cours d’analyse.

Les Diables rouges espèrent pouvoir s’accrocher à Bailly après les récents problèmes de blessures à l’arrière. Le bilan des blessures de Raphael Varane est préoccupant alors que Phil Jones est absent depuis deux ans.

Harry Maguire a également eu du temps cette saison avec Victor Lindelof attrapant Covid-19 ces dernières semaines, laissant le club à court d’options à l’arrière.

Teden Mengi vient tout juste d’être prêté à Birmingham City, donc Bailly sera considéré comme un joueur important de l’équipe pour les rouges de Ralf Rangnick.

Ce besoin de couverture à Old Trafford signifie que ce serait une surprise si le transfert venait à se produire. De plus, le fait que Bailly soit à la CAN pourrait dissuader Milan de le poursuivre, s’ils veulent se couvrir immédiatement.