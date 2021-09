L’AC Milan est consacré au départ de la Serie A

14/09/2021 à 14h00 CEST

L’AC Milan de Stefano Pioli a commencé la saison à un niveau élevé : ils ont trois victoires lors des trois premières journées de Serie A. Les Italiens ont battu la Lazio (2-0) dans l’un des matches de la journée avec buts de Rafael Leao et Zlatan Ibrahimovic, qui est rentré par la porte d’entrée après une blessure qui l’a tenu à l’écart pendant quelques mois.

Les Rossoneri, de retour en Ligue des champions après plus de sept ans d’attente, ajouter leur deuxième saison consécutive avec trois victoires en début de saison, quelque chose qui n’était jamais arrivé auparavant dans l’histoire de la compétition. L’AC Milan semble avoir retrouvé la grandeur d’antan et attend avec impatience son chemin dans la plus haute compétition nationale.

3 – Milan a remporté ses trois premiers matches de championnat pendant deux saisons consécutives pour la première fois en #SerieA. Réalité # MilanLazio – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 12 septembre 2021

Ceux de Pioli ont perdu dans ce marché estival Hakan Calhanoglu et Gianluigi Donnarumma, mais il fait partie des candidats au titre, comme cela s’est produit la saison dernière.: les Italiens étaient en lice jusqu’à la dernière ligne droite du parcours, où ils ont abandonné quelques points clés et se sont retrouvés entre les mains de l’Inter d’Antonio Conte.

AC Milan, de retour en Ligue des Champions

L’équipe italienne participera à l’édition 2021/22 de la Ligue des champions, ce qui ne s’était pas produit depuis plus de sept ans. Ils ont terminé en deuxième position, avec un point de plus que l’Atalanta et la Juventus et deux de plus que Naples, qui a cédé sa place en Ligue des champions à une Juventus qui a accepté grâce à un carambole en dernière partie de saison.

Précisément contre ceux d’Allegri affrontera l’AC Milan le lendemain, à la recherche de victoires complètes dans l’un des matchs du jour. Seuls l’AS Rome et Naples suivent le rythme rossoneri, qui a terminé les trois premières journées avec trois victoires et mène la Serie A avec neuf points.